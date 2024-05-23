В СГК рассказали, какие повреждения нашли во время опрессовки в Барнауле

Подачу горячей воды по контурам, попавшим под первый этап, планируют дать вовремя

23 мая 2024, 12:21, ИА Амител

Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1206080

С 14 по 22 мая сотрудники СГК выявили 130 повреждений на сетях в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"31 – на ТЭЦ-3 и 99 – на ТЭЦ-2. Из них, по состоянию на 23 мая, суммарно уже устранено 40 дефектов: 7 – на ТЭЦ-3 и 33 – на ТЭЦ-2", – сказано в сообщении.

На 13 малых котельных во время опрессовки повреждений не нашли.

С 23 по 26 мая планируют устранять повреждения на улицах Глушкова, Малахова, Сухова, Тимуровской, Юрина и Попова.

Подать горячую воду по адресам, которые попали под первый этап опрессовки, планируют в срок.