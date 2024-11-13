В СГК рассказали, сколько займет устранение аварии, лишившей тепла барнаульские дома
Место посетил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Татьянин
13 ноября 2024, 18:15, ИА Амител
Аварийные службы СГК ведут работы по устранению повреждения теплосети на проспекте Комсомольском, которое оставило без горячей воды и тепла десятки домов в Центральном и Октябрьском районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула во "ВКонтакте".
Сейчас над аварией работают две бригады специалистов и водооткачивающая техника. В 17:35 в Telegram-канале "СГК Барнаул" заявили, что в ближайшие шесть часов специалисты демонтируют дефектный участок трубопровода, установят новый и проведут сварочные работы.
"О времени запуска системы и восстановления подачи ресурса сообщим дополнительно", – добавили в СГК.
Место аварии посетил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Татьянин – там он провел оперативное совещание и поручил ситуацию держать на контроле. Администрацию Октябрьского района обязали провести подомовой обход для контроля за температурным режимом.
Напомним, что из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад.
18:37:19 13-11-2024
А как же опрессовка летом? Ничего не выявила? Так то не хило 100 объектов без тепла. Ох не туда идут наши немалые платежи за отопление.
08:51:34 14-11-2024
Гость (18:37:19 13-11-2024) А как же опрессовка летом? Ничего не выявила? Так то не хило... Видать тришкин кафтан латать без конца нельзя.
19:01:06 13-11-2024
Ну вот и пошел 4 год сгк в Барнауле. В Новосибирске они уже высосали все, что можно. Весь город перерыт и вечно прорывы. Теперь вот мы. Зато сколько статей о ремонтах того или иного… убьет все коммуникации эта компания
19:25:27 13-11-2024
Люда (19:01:06 13-11-2024) Ну вот и пошел 4 год сгк в Барнауле. В Новосибирске они уже ... Они что-ли проколупывают трубы? Рвутся-то старые трубы. Вопрос в том что ежегодно надо заменять десятки километров труб, чтобы потихоньку заменять во всем городе старые на новые. Но такие объемы не делаются.
19:40:01 13-11-2024
Как там паспорт готовности? Премии все получили?
21:09:14 13-11-2024
Не давно я писал о начале проблем с отоплением, и это только начало, земля ещё не промерзла, а когда придут морозы начнется коллапс частник думает о себе , а не о отопление для города, уже даже в Госдуме сказали, что чиновники городской администрации не хотят заниматься коммунальным хозяйством, а специалистов и нет.
21:24:14 13-11-2024
Аварии, никто не застрахован. Город живет на советском прошлом, С. Татьянин лучше всех нас об этом знает... Будем надеяться, что справится со своими обязанностями и обеспечит город теплом. СГК - коммерческая структура без надежного контроля гос органов, в том числе и проверяющих и естественно "наказывающих" толка не будет. Паспорта готовности домов к зиме, где-то была инфо, что Прокуратура выявила факты злоупотребления, кто-то наказан? Паспорта эти подписывал С. Татьянин на основе предоставленных документов СГК и УК....
21:21:39 14-11-2024
Гость (21:24:14 13-11-2024) Аварии, никто не застрахован. Город живет на советском прошл... С С.Татьянина и спросить с пристрастием о готовности Барнаула. Скажет, что город готов, а во время морозов начнутся аварии, то на Колыму его, за враньё. Если скажет, что город не готов, то на Колыму его тем более за саботаж. Да и подручных с десяток за компанию с собой. Контроль отсутствует напрочь, а наказания - нет не слышали.
23:04:02 13-11-2024
враги народа - вот они! в лице бракоделов