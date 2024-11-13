В СГК рассказали, сколько займет устранение аварии, лишившей тепла барнаульские дома

Место посетил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Татьянин

13 ноября 2024, 18:15, ИА Амител

Аварийные службы СГК ведут работы по устранению повреждения теплосети на проспекте Комсомольском, которое оставило без горячей воды и тепла десятки домов в Центральном и Октябрьском районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула во "ВКонтакте".

Сейчас над аварией работают две бригады специалистов и водооткачивающая техника. В 17:35 в Telegram-канале "СГК Барнаул" заявили, что в ближайшие шесть часов специалисты демонтируют дефектный участок трубопровода, установят новый и проведут сварочные работы.

"О времени запуска системы и восстановления подачи ресурса сообщим дополнительно", – добавили в СГК.

Место аварии посетил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Татьянин – там он провел оперативное совещание и поручил ситуацию держать на контроле. Администрацию Октябрьского района обязали провести подомовой обход для контроля за температурным режимом.

Напомним, что из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад.