В Шипуновском районе возле автобусной остановки появилось море

Талые воды затопили одну из дорог

12 марта 2023, 17:25, ИА Амител

Кадр из видео

Талые воды добрались до Шипуновского района Алтайского края. Вместо проезжей части здесь образовался водоём.

Как рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул", всё залило возле автобусной остановки. Водой накрыло дорогу на село Комариха.

Пока проехать здесь на автомобиле можно, но только на внедорожнике. Стекая, вода подмывает обочину. На одном из участков поток размыл участок проезжей части.

Ранее власти Барнаула рассказали о том, как в городе борются с последствиями паводка.