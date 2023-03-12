Власти Барнаула показали, как борются с подтоплениями районов после потепления

Только в администрацию Центрального района от жителей поступило 13 обращений

12 марта 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: Barnaul.org







































После потепления в Барнауле из-за таяния снега начало топить улицы. Городские власти приступили к борьбе с последствиями тепла.

Администрация Центрального района получила 13 обращений от жителей. Десять из них уже отработаны, три заявки находятся на контроле.

"МУП "Горэлектротранс" города Барнаула организован отвод воды по улице Анатолия, 224. МБУ "Автодорстрой" города Барнаула проведены работы по водоотведению по улицам Гоголя, Короленко и Змеиногорскому тракту. Проведена ревизия ливневых канализаций по улицам Полевой, Герцена, Куйбышева в посёлке Южном", – рассказали в районной администрации.

В Ленинском районе отвели воду от улицы Малахова, участки, где скапливается вода, контролируют.

По вопросам подтопления обращаться по телефонам: