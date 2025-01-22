В школах Барнаула из-за непогоды разрешили свободное посещение

Это связано с режимом повышенной готовности, который ввел на территории Алтайского края губернатор Виктор Томенко

22 января 2025, 14:30, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

С 21 по 24 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел на территории региона режим повышенной готовности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"До конца недели по всему краю ожидаются снег и метели. Ветер может усиливаться до 30 метров в секунду. Также синоптики говорят о значительном похолодании", – подчеркнул губернатор Алтайского края.

Сейчас спасатели работают в усиленном режиме – мобильные группы выехали в муниципалитеты с наиболее сложной погодной обстановкой. В особом режиме будут работать краевые и муниципальные ведомства, которые должны оперативно помогать людям в случае необходимости.

На особый режим работы также перешли школы Барнаула. Родителям дали право самостоятельно решить, стоит ли ребенку в дни разгула стихии посещать занятия. Такая информация приходит от администраций учреждений в родительские чаты, сообщают читатели amic.ru.