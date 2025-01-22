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В школах Барнаула из-за непогоды разрешили свободное посещение

Это связано с режимом повышенной готовности, который ввел на территории Алтайского края губернатор Виктор Томенко

22 января 2025, 14:30, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru
Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

С 21 по 24 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел на территории региона режим повышенной готовности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"До конца недели по всему краю ожидаются снег и метели. Ветер может усиливаться до 30 метров в секунду. Также синоптики говорят о значительном похолодании", – подчеркнул губернатор Алтайского края.

Сейчас спасатели работают в усиленном режиме – мобильные группы выехали в муниципалитеты с наиболее сложной погодной обстановкой. В особом режиме будут работать краевые и муниципальные ведомства, которые должны оперативно помогать людям в случае необходимости.

На особый режим работы также перешли школы Барнаула. Родителям дали право самостоятельно решить, стоит ли ребенку в дни разгула стихии посещать занятия. Такая информация приходит от администраций учреждений в родительские чаты, сообщают читатели amic.ru.

"Администрация школы информирует вас о приближающихся неблагоприятных погодных условиях. В связи с этим вы вправе принять самостоятельное решение о посещении детьми школы в данный период", – говорится в сообщении.

Барнаул Виктор Томенко Алтайский край школы

Комментарии 9

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Ирина

14:33:48 22-01-2025

Изнеженные дети...

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Musik

14:45:11 22-01-2025

труды надо отменить до лета.

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Гость

15:09:18 22-01-2025

Неженки растут. Мы когда в школе учились, только в -40 от занятий освобождали. И то первую смену и с первого по третий класс. А тут - 25 по прогнозу и всё, коллапс.

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Гость

15:30:12 22-01-2025

Гость (15:09:18 22-01-2025) Неженки растут. Мы когда в школе учились, только в -40 от за... Если буран, взрослые водили в школу. Или забирали. В советское время мамки отпрашивались у начальства, если что надо с ребенком, им шли навстречу. Без всяких заявлений. Прямо в рабочее время. Не злоупотребляли, но возможность в случае непогоды отвести ребенка была.

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Musik

09:58:44 23-01-2025

Гость (15:30:12 22-01-2025) Если буран, взрослые водили в школу. Или забирали. В советс... уволить за.

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Гость

15:29:39 22-01-2025

не думаю, что школьники много потеряют и безвозвратно выпадут из учебного процесса, если пару дней, в такой тайфун, посидят дома

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Гость

15:49:45 22-01-2025

Гость (15:29:39 22-01-2025) в такой тайфун, .. тайфун? в школу видимо вы не ходили

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Гость

16:08:21 22-01-2025

Гость (15:49:45 22-01-2025) тайфун? в школу видимо вы не ходили... видимо вы шумоголовый или коммент выцыганиваете

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Гость

16:23:55 22-01-2025

До училища добиралась минут 20 пешком. Все дороги и асфальт всегда были чистые,возле училища никогда не было льда. Честно,не задумывалась,кто очищает территорию.
Сейчас по городу невозможно пройти! Как непогода- тротуары сплошной каток! С транспортом перебои.

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