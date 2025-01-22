В школах Барнаула из-за непогоды разрешили свободное посещение
Это связано с режимом повышенной готовности, который ввел на территории Алтайского края губернатор Виктор Томенко
22 января 2025, 14:30, ИА Амител
С 21 по 24 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел на территории региона режим повышенной готовности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"До конца недели по всему краю ожидаются снег и метели. Ветер может усиливаться до 30 метров в секунду. Также синоптики говорят о значительном похолодании", – подчеркнул губернатор Алтайского края.
Сейчас спасатели работают в усиленном режиме – мобильные группы выехали в муниципалитеты с наиболее сложной погодной обстановкой. В особом режиме будут работать краевые и муниципальные ведомства, которые должны оперативно помогать людям в случае необходимости.
На особый режим работы также перешли школы Барнаула. Родителям дали право самостоятельно решить, стоит ли ребенку в дни разгула стихии посещать занятия. Такая информация приходит от администраций учреждений в родительские чаты, сообщают читатели amic.ru.
"Администрация школы информирует вас о приближающихся неблагоприятных погодных условиях. В связи с этим вы вправе принять самостоятельное решение о посещении детьми школы в данный период", – говорится в сообщении.
14:33:48 22-01-2025
Изнеженные дети...
14:45:11 22-01-2025
труды надо отменить до лета.
15:09:18 22-01-2025
Неженки растут. Мы когда в школе учились, только в -40 от занятий освобождали. И то первую смену и с первого по третий класс. А тут - 25 по прогнозу и всё, коллапс.
15:30:12 22-01-2025
Гость (15:09:18 22-01-2025) Неженки растут. Мы когда в школе учились, только в -40 от за... Если буран, взрослые водили в школу. Или забирали. В советское время мамки отпрашивались у начальства, если что надо с ребенком, им шли навстречу. Без всяких заявлений. Прямо в рабочее время. Не злоупотребляли, но возможность в случае непогоды отвести ребенка была.
09:58:44 23-01-2025
Гость (15:30:12 22-01-2025) Если буран, взрослые водили в школу. Или забирали. В советс... уволить за.
15:29:39 22-01-2025
не думаю, что школьники много потеряют и безвозвратно выпадут из учебного процесса, если пару дней, в такой тайфун, посидят дома
15:49:45 22-01-2025
Гость (15:29:39 22-01-2025) в такой тайфун, .. тайфун? в школу видимо вы не ходили
16:08:21 22-01-2025
Гость (15:49:45 22-01-2025) тайфун? в школу видимо вы не ходили... видимо вы шумоголовый или коммент выцыганиваете
16:23:55 22-01-2025
До училища добиралась минут 20 пешком. Все дороги и асфальт всегда были чистые,возле училища никогда не было льда. Честно,не задумывалась,кто очищает территорию.
Сейчас по городу невозможно пройти! Как непогода- тротуары сплошной каток! С транспортом перебои.