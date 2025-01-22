Барнаульцам напомнили, как нужно вести себя во время непогоды

Стоит ограничить выход из зданий и дальние поездки

22 января 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Правила безопасного поведения во время непогоды напомнили барнаульцам. Об этом сообщили в мэрии.

Так, при усилении ветра горожанам рекомендуют по возможности не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра.

С крыш домов при шторме может упасть кровля, поэтому прятаться от стихии около стен не стоит.

Помимо этого, в мэрии подчеркнули, что при ураганном ветре возможны порывы линий электропередачи, обрывы технических проводов и перебои в подаче электроэнергии, а также аварии на объектах ТЭК и ЖКХ.

Напомним, в Алтайском крае с 21 по 23 января действует штормовое предупреждение. Днем 22 января ожидается небольшой, временами умеренный мокрый снег, метель и гололед. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, возможны порывы ветра до 30 м/с. Температура воздуха составит +1...+3 градуса с похолоданием в течение дня.

23 января также пройдет небольшой снег, возможны метель и гололедица. Ночью скорость ветра составит 15-20 м/с, а днем – 9-14 м/с. Температура ночью опустится до -16...-18 градусов, днем – от -14 до -16.