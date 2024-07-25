В школах предложили ввести основы самозащиты для девочек
Такую инициативу в Госдуме подготовили в рамках проекта "Бить надо первой"
25 июля 2024, 16:14, ИА Амител
Депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов, сообщает РИА Новости.
"Прошу вас <...> способствовать реализации комплекса мер по самозащите девушек и рассмотреть возможность разработки отдельного блока/модуля для включения в программы по физической культуре для 10-11 классов общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, предусматривающего обучение приемам самозащиты", – говорится в письме, направленном в Минпросвещения.
Скрозникова заявила, что насилие в отношении женщин возрастает, при этом самыми уязвимыми стали несовершеннолетние.
16:23:07 25-07-2024
Надо же... И чего ж это оно возрастает, а? Наверное, девочки сами во всем виноваты, ведут себя неправильно, одеваются не по традициям, да еще и смеют голос подавать. Ну не может же быть, что поощрение насилия в семье, поощрение отношения к женщинам как к гибриду секс-куклы с кухонным комбайном и прочие, кгхм, измышления наших депутатов, священников и прочих товарищей приводили к такому.
16:35:08 25-07-2024
девочкам надо разрешить ношение и применение боевого оружия и сразу насильственных преступлений снизиться на 100%
16:37:08 25-07-2024
к чему готовят детей?
17:11:54 25-07-2024
Гость (16:37:08 25-07-2024) к чему готовят детей?... Не детей, а девочек. К жизни.
В 2023 году Россия побила «рекорд» по числу случаев насилия в отношении женщин.
По данным, представленным в Государственной думе московским уполномоченным по правам человека Татьяной Потяевой, за избиение женщин в 2023 году было привлечено к ответственности 13 241 человек. Этот показатель является «рекордным» за последние пять лет.
Омбудсмен выступила с докладом о работе кризисных центров, помогающих женщинам в «трудных жизненных ситуациях»:
«В 2021 году 448 женщин были убиты их партнёрами и близкими родственниками, в 2022 году 447 женщин — такая статистика обозначена в научном журнале МВД РФ. Как говорится в материалах, за два года полицейские возбудили несколько тысяч уголовных дел о домашнем насилии. В 2363 случаях женщинам были нанесены тяжкие телесные повреждения их партнёрами, в 5073 полиция квалифицировала избиения женщин как вред здоровью средней тяжести, и 8759 — как лёгкий вред здоровью». И это при том, что насилие в семье у нас декриминализировано, то есть уголовка - это повторные случаи.
16:55:05 25-07-2024
Школа не при чём.Есть дополнительные занятия в спортивных секциях.Только...основы самозащиты, а проект называется "Бить надо первой"...
PS Одна знакомая как-то ударила первой, чем спасла свою жизнь.Ударила противнику кулаком в горло прямым ударом поверх бронежилета.В ближнем бою,в соседней стране. Раньше,школьницей,она в спортсекции ушу учила .
17:37:01 25-07-2024
Чему угодно готовы учить лишь бы не наукам, государство не заинтересованно в учёных.
17:45:16 25-07-2024
Гость (17:37:01 25-07-2024) Чему угодно готовы учить лишь бы не наукам, государство не з... Государство не заинтересованно в образованности населения.
18:25:57 25-07-2024
Гость (17:45:16 25-07-2024) Государство не заинтересованно в образованности населения. ...
А сколько образованных с начала перестройки и до наших дней слиняло за границу.Нет на них методов у государства. Как тут не вспомнить Михаила Ножкина:"У нас в семье есть референт,
Два кандидата и доцент.
В обед за стол все дружно сели да поели.
Они торопятся удрать,
А мне посуду убирать…
Образованные просто одолели..." Такое у нас государство...
22:18:54 25-07-2024
Замаетесь потом этих бой-бабеней замуж выдавать.
Кому нужна жена боксёрка, футболистка, штангистка .
13:14:28 27-07-2024
Гость (22:18:54 25-07-2024) Замаетесь потом этих бой-бабеней замуж выдавать.Кому нуж... Тебе не нужна жена(((