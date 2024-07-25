В школах предложили ввести основы самозащиты для девочек

Депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов, сообщает РИА Новости.

"Прошу вас <...> способствовать реализации комплекса мер по самозащите девушек и рассмотреть возможность разработки отдельного блока/модуля для включения в программы по физической культуре для 10-11 классов общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, предусматривающего обучение приемам самозащиты", – говорится в письме, направленном в Минпросвещения.