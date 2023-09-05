В школьных столовых Барнаула внедряют обновленное меню

В этом учебном году бесплатное горячее питание получают порядка 40,5 тысячи учащихся начальных классов

05 сентября 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В новом учебном году в школах Барнаула ввели новое меню для учащихся. Как сообщает пресс-центр мэрии, в числе новых блюд творожно-шоколадная запеканка, кнели из курицы и куриные колбаски.

Как отметила заместитель председателя комитета Барнаула по образованию Наталья Михальчук, в этом учебном году бесплатное горячее питание получают порядка 40,5 тысячи учащихся начальных классов. Также двухразовое питание предусмотрено для ребят с ограниченными возможностями здоровья – их в школах около 2 тысяч человек.

"Еще почти 1900 учащихся с 5-го по 11-й класс получают компенсационные выплаты на питание. Так, по заявлению родителей оказываются меры поддержки детям, в том числе из семей участников СВО. На эти цели из городского бюджета выделено около 12 млн рублей", – заявила Михальчук.

Новые блюда добавили по результатам опроса и родительского контроля в 2022 году. Отмечается, что они не противоречат санитарным требованиям и нормам. Обязательными остаются витаминизированные напитки – морсы, компоты, подчеркнула специалист.