В штабе Владимира Путина начали массово проверять подписи, собранные в его поддержку

Подписные листы в пользу действующего президента направили уже больше половины российских регионов

06 января 2024, 19:12, ИА Амител

Фото: ТАСС

Волонтеры, которые работают в избирательном штабе Владимира Путина, начали массовую проверку подписей, на данный момент уже собранных в его поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Виктора Блажеева, уполномоченного группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение действующего президента.

Проверка всех подписей – обязательная предвыборная процедура. И работа в штабе Путина уже "кипит", сообщил ректор Московского государственного юридического университета Блажеев.

"У нас в активную фазу вступила работа в штабе. Сейчас начинают поступать подписные листы. 45 регионов уже направили часть подписных листов. Вы видите, как здесь кипит работа в штабе, потому что нам нужно организовать проверку этих подписных листов. Волонтеры работают, которые внимательно все анализируют", – передает его слова ТАСС. По данным информагентства, 6 января в штаб Владимира Путина доставили подписные листы из 25 субъектов, в числе которых есть и новые регионы РФ. До этого волонтеры уже получали подписные листы из 20 регионов, в числе которых были Москва и Подмосковье.

Сбор подписей начался 23 декабря. По действующему законодательству самовыдвиженец должен собрать 300 тысяч подписей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи. Подписи нужно собрать и сдать в ЦИК до 31 января.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года.

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