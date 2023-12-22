Кто заявился на выборы президента России. Список потенциальных кандидатов
Заявки о планах побороться за кресло российского лидера уже подали 16 претендентов. Но известны имена далеко не всех
22 декабря 2023, 13:00, ИА Амител
Президентская кампания вступила в активную фазу: ЦИК принял уже заявки от 16 претендентов на пост главы государства. Прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев продлится до 27 декабря текущего года, кандидатов от партий – до 1 января 2024 года. Что известно о людях, которые намерены побороться за кресло российского лидера, – в материале amic.ru.
Владимир Путин
Действующий глава государства Владимир Путин стал первым, кто подал документы в ЦИК о выдвижении в президенты. Он будет участвовать как самовыдвиженец. О планах выдвигаться на выборах он рассказал герою ДНР Артему Жоге во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле.
Для Владимира Путина это будет пятая предвыборная кампания на должность главы государства. В 2000 году он заручился поддержкой 51,95% голосов, в 2004 году – 71,31%, в 2012 году – 63,6%, в 2018 году – 76,69%. При этом Путин баллотировался от "Единой России" только в 2012 году, на остальных выборах он шел как самовыдвиженец.
В 2020 году в Конституцию внесли поправки, которые позволили главе государства выдвинуться на пост президента снова. До их принятия избираться на пост президента более двух раз подряд было запрещено, поэтому Путин после второго срока в 2008 году уступил кресло Дмитрию Медведеву.
Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юрфак Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова. Прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде и Москве при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова. 31 декабря 1999 года глава государства Борис Ельцин в новогоднем обращении к россиянам объявил о своей отставке и передал бразды правления преемнику, Владимиру Путину. Официально занял пост российского лидера во время выборов в марте 2000 года.
Леонид Слуцкий
Вторым кандидатом в президенты России стал действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его выбрали тайным голосованием съезда партии, который прошел 19 декабря. Слуцкий был единственным кандидатом в бюллетене. При этом ранее "жириновец" не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, хотя признавал, что получал подобные предложения от коллег-партийцев.
Леонид Эдуардович Слуцкий родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт по направлению "менеджмент". Доктор экономических наук. Свой политический путь начал в 2003 году, став депутатом Госдумы IV созыва. После смерти Владимира Жириновского 6 апреля 2022 года Леонид Слуцкий был назначен исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме.
Екатерина Дунцова
А 20 декабря журналистка и бывший депутат Ржевской гордумы Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента в 2024 году.
Екатерине Дунцовой 40 лет. Она – уроженца Красноярска. Отучилась на юриста в Тверском государственном университете. В 2016 году окончила режиссерский факультет Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. До 2019 года занимала пост депутата в Ржевской городской Думе. Воспитывает троих детей.
О намерении побороться за кресло российского лидера Екатерина Дунцова заявила в ноябре 2023 года. На сайте политика говорится, что Дунцова решила избираться в президенты, потому что "стране необходимы скорейшие перемены: прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных".
По закону самовыдвиженцы для участия в выборах должны получить 300 тысяч подписей в свою поддержку. Предоставить подписи в ЦИК следует не позднее чем за 45 дней до выборов. От сбора освобождены кандидаты, выдвигающиеся от партий, имеющих фракции в Госдуме, это – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия – За правду". Кандидаты от партий, которые не входят в парламент, должны представить в Центризбирком 100 тысяч подписей.
Кто еще намерен баллотироваться в президенты России?
Помимо перечисленных кандидатов, в ЦИК поступило еще 13 заявок избираться на пост президента, сообщала несколько дней назад глава избиркома Элла Памфилова. Конкретных личностей она не раскрыла.
Ранее среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру, значились: экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму), муниципальный депутат Долгопрудного от "Союза правых сил" Борис Надеждин, глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович, блогер и бьюти-коуч Рада Русских.
Подробнее о том, кто намерен составить конкуренцию Владимиру Путину на ближайших выборах, читайте в материале amic.ru: "Военные и либералы. Кто уже объявил об участии в выборах президента России – 2024".
Когда и как пройдут выборы президента России?
Голосовать за российского лидера, который возглавит страну до 2030 года, россияне будут 17 марта 2024 года. Впервые за всю историю президентских выборов голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что многодневный формат голосования в России впервые использовался во время пандемии в 2020 году, и с тех пор "полюбился избирателю".
При этом в 29 регионах на президентских выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В список субъектов попал и Алтайский край. Во всех этих регионах ДЭГ уже проходило ранее, но один регион поучаствует в таком формате впервые – это Вологодская область.
13:05:41 22-12-2023
Дунцова симпатичная, не буду за нее голосовать, потому что нельзя хотеть президента
13:11:51 22-12-2023
Гость (13:05:41 22-12-2023) Дунцова симпатичная, не буду за нее голосовать, потому что н... Чем не нравиться, её сам Ходор поддерживает)))
13:19:57 22-12-2023
ВВП (13:11:51 22-12-2023) Чем не нравиться, её сам Ходор поддерживает)))... Наоборот нравится, но как женщина. Президент не должен нравится так. Пусть на Собчак поменяют, идеи те же, тоже женщина, но хоть хотеть не будут
13:10:48 22-12-2023
Всем добра в хату 22 декабря, Рождество истинное, Солнце-младенец. Приветствуем светлых в этом всём...
14:01:58 22-12-2023
шизиг (13:10:48 22-12-2023) Всем добра в хату 22 декабря, Рождество истинное, Солнце-мла... Гы-гы-гы. Ничего не поделаешь. Свобода вероисповедания. За Дунцову!
15:10:58 22-12-2023
Почему Харитонова от КПРФ не назвали?
23:05:10 23-12-2023
Гость (15:10:58 22-12-2023) Почему Харитонова от КПРФ не назвали?.потому что все остальные спутники приговаривающей россию партии
15:21:21 22-12-2023
Она – уроженца Красноярска. ???
17:28:40 22-12-2023
Читая о потенциальных кандидатах, возникает мысль, а стоит ли вообще выборы проводить.Проголосовать совместно СовФед и Госдума. Все ведь ясно. Сэкономим до черта денег.
18:51:18 22-12-2023
Гость. (17:28:40 22-12-2023) Читая о потенциальных кандидатах, возникает мысль, а стоит л... зачем уважаемых людей напрягать, уже есть человек,которому в обязанность введено правильно проводить подсчет
20:23:55 22-12-2023
★ Какая власть, такие и порядки...
20:54:44 22-12-2023
Хотя бы один кандидат с ясно выраженной антивоенной позицией. На месте властей я бы даже помог ей собрать подписи. Екатерина честно наберёт свои 5-7-10% (возможно, чуть больше - я не пророк) голосов, что для первого раза просто отлично. Если не пропустят её, выборы всякий смысл потеряют, ибо выбирать будет не из кого.
05:30:44 23-12-2023
Гость (20:54:44 22-12-2023) Хотя бы один кандидат с ясно выраженной антивоенной позицией... То есть навальнистка является рупором какой то группы населения? Какой? 10%? Вы сам то вообще в себе находитесь? Ровным счетом абсолютно всем уже наплевать на навальнера, никто даже ухом не повел когда его куда то этапировали и типа потеряли. Второе: что значит антивоенная позиция? То есть остановить военные действия, извиниться, сказать - ой, мы тут случайно положили десятки тысяч своих и сотни тысяч ваших, давайте остановимся и все забудем? Вернуть Крым и остальные новые регионы? Предать людей там? Выплачивать репарации за якобы неправильное поведение? Мне просто интересно на вас посмотреть - это что за идиот такой нарисовался…
00:06:21 23-12-2023
Ходор подкинет децл бабла и Катенька соберет 300.000 голосов (хотя объективно, у нее нет 300.000 знакомых) :-) Никто из либерастов, на эту покупку (абсолютно противозаконную), внимания не обратит... ))) Власть тоже закроет глаза, позволив Катеньке обосраться. Она наберет свои 1,5-3% и либерасты, как всегда, будут орать, что у них воруют голоса )))) Сорос и Ходор, финансирующие наших либерастов утрутся, т.к. еще больше санкций они придумать не могут. США и весь "коллективный Запад" признают выборы нелегитимными. Ни чего в этой жизни не меняется ))))
11:47:34 23-12-2023
Тоже думаю надо различать антивоенную и предательскую позиции. Когда наши в 1945 Берлин брали это была антивоенная позиция, чтобы войну прекратить победив врага. А когда французы сдались Гитлеру без сопротивления это была предательская позиция. Когда бандеровцы 8 лет Донецк обстреливали ни один Галкин с антивоенной позицией не выступил, а когда ответка полетела, заорал, наших бьют
14:36:19 24-12-2023
Гость (11:47:34 23-12-2023) Тоже думаю надо различать антивоенную и предательскую позици... - "Когда наши в 1945 Берлин брали это была антивоенная позиция, чтобы войну прекратить победив врага." Гость, в феврале 2022 года, наши стояли под Киевом и что? Где победа? Сейчас огромное количество рабочей силы не хватает, есть тут какая то закономерность?
23:01:00 23-12-2023
Гость (20:54:44 22-12-2023) Хотя бы один кандидат с ясно выраженной антивоенной позицией... Дунцову завернули до выборов. Вот и думайте что к чему, если ещё есть чем думать.
09:36:03 24-12-2023
Гость (23:01:00 23-12-2023) Дунцову завернули до выборов. Вот и думайте что к чему, если... А не завернули бы и что дальше? Ее бы выбрали? Ты, чувак, давно у психиатра на приеме был? Ты не осознаешь что бред мелешь? За нее голосов было бы ровно два - ее и твой.
23:50:25 23-12-2023
Считаю, что пока идёт СВО выборы не нужны. Путин должен остаться президентом, до окончания СВО. Потом уже выборы
01:26:55 24-12-2023
Очередная очередь к очередной кормушке - поживиться на халяву из бюджета. С выборами и так все ясно. А деньги лучше бы отдали больным детям, а не халявщикам, у которых нет шансов. К чему весь этот цирк.
03:39:50 24-12-2023
Сколько клоунов повыдвигалось! Быть президентом это не только орать с экранов тв. Огромная страна - ей нужно управлять! Её нужно развивать. Куда мамаша троих детей в свои 40 лет с образованием клруна лезет??? Насмотрелась на западных лидершь??
08:43:28 24-12-2023
Патриот (03:39:50 24-12-2023) Сколько клоунов повыдвигалось! Быть президентом это не тольк... как показывает практика последних 25 лет,вы немного заблуждаетесь и пытаетесь выдать желаемое за действительное
09:28:41 24-12-2023
Патриот (03:39:50 24-12-2023) Сколько клоунов повыдвигалось! Быть президентом это не тольк... а чего не управляет? цены на яйца видела? А у него всё шуточки