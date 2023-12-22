Заявки о планах побороться за кресло российского лидера уже подали 16 претендентов. Но известны имена далеко не всех

22 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: Избирком Алтайского края

Президентская кампания вступила в активную фазу: ЦИК принял уже заявки от 16 претендентов на пост главы государства. Прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев продлится до 27 декабря текущего года, кандидатов от партий – до 1 января 2024 года. Что известно о людях, которые намерены побороться за кресло российского лидера, – в материале amic.ru.

Владимир Путин

Действующий глава государства Владимир Путин стал первым, кто подал документы в ЦИК о выдвижении в президенты. Он будет участвовать как самовыдвиженец. О планах выдвигаться на выборах он рассказал герою ДНР Артему Жоге во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле.

Для Владимира Путина это будет пятая предвыборная кампания на должность главы государства. В 2000 году он заручился поддержкой 51,95% голосов, в 2004 году – 71,31%, в 2012 году – 63,6%, в 2018 году – 76,69%. При этом Путин баллотировался от "Единой России" только в 2012 году, на остальных выборах он шел как самовыдвиженец.

В 2020 году в Конституцию внесли поправки, которые позволили главе государства выдвинуться на пост президента снова. До их принятия избираться на пост президента более двух раз подряд было запрещено, поэтому Путин после второго срока в 2008 году уступил кресло Дмитрию Медведеву.

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юрфак Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова. Прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде и Москве при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова. 31 декабря 1999 года глава государства Борис Ельцин в новогоднем обращении к россиянам объявил о своей отставке и передал бразды правления преемнику, Владимиру Путину. Официально занял пост российского лидера во время выборов в марте 2000 года.

Леонид Слуцкий

Вторым кандидатом в президенты России стал действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его выбрали тайным голосованием съезда партии, который прошел 19 декабря. Слуцкий был единственным кандидатом в бюллетене. При этом ранее "жириновец" не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, хотя признавал, что получал подобные предложения от коллег-партийцев.

Леонид Эдуардович Слуцкий родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт по направлению "менеджмент". Доктор экономических наук. Свой политический путь начал в 2003 году, став депутатом Госдумы IV созыва. После смерти Владимира Жириновского 6 апреля 2022 года Леонид Слуцкий был назначен исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

Екатерина Дунцова

А 20 декабря журналистка и бывший депутат Ржевской гордумы Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента в 2024 году.

Екатерине Дунцовой 40 лет. Она – уроженца Красноярска. Отучилась на юриста в Тверском государственном университете. В 2016 году окончила режиссерский факультет Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. До 2019 года занимала пост депутата в Ржевской городской Думе. Воспитывает троих детей.

О намерении побороться за кресло российского лидера Екатерина Дунцова заявила в ноябре 2023 года. На сайте политика говорится, что Дунцова решила избираться в президенты, потому что "стране необходимы скорейшие перемены: прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных".

По закону самовыдвиженцы для участия в выборах должны получить 300 тысяч подписей в свою поддержку. Предоставить подписи в ЦИК следует не позднее чем за 45 дней до выборов. От сбора освобождены кандидаты, выдвигающиеся от партий, имеющих фракции в Госдуме, это – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия – За правду". Кандидаты от партий, которые не входят в парламент, должны представить в Центризбирком 100 тысяч подписей.

Кто еще намерен баллотироваться в президенты России?

Помимо перечисленных кандидатов, в ЦИК поступило еще 13 заявок избираться на пост президента, сообщала несколько дней назад глава избиркома Элла Памфилова. Конкретных личностей она не раскрыла.

Ранее среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру, значились: экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму), муниципальный депутат Долгопрудного от "Союза правых сил" Борис Надеждин, глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович, блогер и бьюти-коуч Рада Русских.

Подробнее о том, кто намерен составить конкуренцию Владимиру Путину на ближайших выборах, читайте в материале amic.ru: "Военные и либералы. Кто уже объявил об участии в выборах президента России – 2024".

Когда и как пройдут выборы президента России?

Голосовать за российского лидера, который возглавит страну до 2030 года, россияне будут 17 марта 2024 года. Впервые за всю историю президентских выборов голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что многодневный формат голосования в России впервые использовался во время пандемии в 2020 году, и с тех пор "полюбился избирателю".

При этом в 29 регионах на президентских выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В список субъектов попал и Алтайский край. Во всех этих регионах ДЭГ уже проходило ранее, но один регион поучаствует в таком формате впервые – это Вологодская область.