В Сибири 13-летнего мальчика "поженили" на цыганке

Некоторые местные жители заявили, что ребёнка якобы заставили

02 мая 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

42-летняя жительница Новосибирской области после скандала в соцсетях рассказала "КП-Новосибирск", в каких отношениях состоит её 13-летний сын с цыганской девочкой.

Женщина, проживающая в городе Обь и имеющая девятерых детей, уже 26 лет состоит в браке с цыганом. Накануне в местном паблике заявили, что одного из её сыновей якобы женили на цыганской девочке. Такой вывод сделали по фотографии, на которой нарядный мальчик стоит рядом с девочкой в свадебном платье.

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на мать мальчика

Женщина пояснила, что на фото запечатлели не свадьбу, а одну из цыганских традиций – что-то вроде помолвки.

"Сватовство по цыганским традициям. Это значит, что девочке разрешено к нам приезжать, а сыну разрешено ездить в гости к её семье. Если сойдутся характерами, будет и свадьба", – отметила мать ребёнка.

Она также указала, что сейчас о свадьбе говорить ещё рано, так как сыну всего 13 лет.