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В Сибири 13-летнего мальчика "поженили" на цыганке

Некоторые местные жители заявили, что ребёнка якобы заставили

02 мая 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

42-летняя жительница Новосибирской области после скандала в соцсетях рассказала "КП-Новосибирск", в каких отношениях состоит её 13-летний сын с цыганской девочкой.

Женщина, проживающая в городе Обь и имеющая девятерых детей, уже 26 лет состоит в браке с цыганом. Накануне в местном паблике заявили, что одного из её сыновей якобы женили на цыганской девочке. Такой вывод сделали по фотографии, на которой нарядный мальчик стоит рядом с девочкой в свадебном платье.

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на мать мальчика

Женщина пояснила, что на фото запечатлели не свадьбу, а одну из цыганских традиций – что-то вроде помолвки.

"Сватовство по цыганским традициям. Это значит, что девочке разрешено к нам приезжать, а сыну разрешено ездить в гости к её семье. Если сойдутся характерами, будет и свадьба", – отметила мать ребёнка.

Она также указала, что сейчас о свадьбе говорить ещё рано, так как сыну всего 13 лет.

Новосибирская область скандалы

Комментарии 4

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Гость

16:27:57 02-05-2023

столько информации лишней, читать невозможно. где в итоге этот 13 летний мальчик на фото вообще не понятно

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Гость

16:32:00 02-05-2023

У них свои обычаи, не нам их судить.

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Гость

18:37:38 02-05-2023

Гость (16:32:00 02-05-2023) У них свои обычаи, не нам их судить.... Вот и пусть со своими обычиями в Индии козыряют А в России на всех действуют закон РФ

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Гость

11:52:31 03-05-2023

Гость (18:37:38 02-05-2023) Вот и пусть со своими обычиями в Индии козыряют А в России ... какой закон РФ они нарушили? вы тоже можете "помолвить" хоть весь класс друг с другом. Мне вот тоже сын 12-летний заявил, что у них с Алисой "все серьезно" . И "возможно, они даже будут встречаться когда вырастут". Мне сразу пойти сдаться полиции?

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