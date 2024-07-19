В Сибири 3-летний мальчик опрокинул на себя мангал и погиб

Ребенок получил травму головы и умер на месте

19 июля 2024, 15:20, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае трехлетний мальчик в гостях у бабушки и дедушки опрокинул на себя мангал и погиб, сообщили в региональном Следкоме.

Трагедия случилась 18 июля в поселке Сухая Балка.

"Находясь на придомовом участке, ребенок потянул на себя мангал, вследствие чего он упал. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что малыш получил травму головы. СК проводит проверку.