В Сибири 3-летний мальчик опрокинул на себя мангал и погиб
Ребенок получил травму головы и умер на месте
19 июля 2024, 15:20, ИА Амител
Место происшествия / Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае трехлетний мальчик в гостях у бабушки и дедушки опрокинул на себя мангал и погиб, сообщили в региональном Следкоме.
Трагедия случилась 18 июля в поселке Сухая Балка.
"Находясь на придомовом участке, ребенок потянул на себя мангал, вследствие чего он упал. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что малыш получил травму головы. СК проводит проверку.
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