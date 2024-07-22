НОВОСТИПроисшествия

В Сибири человек погиб и трое пострадали при столкновении катера со скалой

Следователи возбудили уголовное дело

22 июля 2024, 09:40, ИА Амител

Река / Фото иллюстративное: unsplash.com
Река / Фото иллюстративное: unsplash.com

В Красноярском крае катер с людьми на борту врезался в скалу, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Инцидент случился 21 июля в Туруханском районе на реке Северной. На борту в момент происшествия находилось пять человек.

"В результате один из пассажиров погиб, а судоводитель и трое пассажиров получили травмы", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку. Также возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Происшествия Красноярский край

Комментарии 5

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гость

09:59:34 22-07-2024

Синие были???

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Гость

10:17:39 22-07-2024

гость (09:59:34 22-07-2024) Синие были???... Скала реку перебегала.

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Мусик

10:22:05 22-07-2024

Гость (10:17:39 22-07-2024) Скала реку перебегала.... я так понял это дуэйн джонсон разбушевался, старикан злобный

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Гость

10:33:59 22-07-2024

Гость (10:17:39 22-07-2024) Скала реку перебегала.... Точно! Так явствует из заголовка!

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Гость

10:13:54 22-07-2024

Синие были???----- ну или совсем бесстрашные.

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