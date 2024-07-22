В Сибири человек погиб и трое пострадали при столкновении катера со скалой

Следователи возбудили уголовное дело

22 июля 2024, 09:40, ИА Амител

Река / Фото иллюстративное: unsplash.com

В Красноярском крае катер с людьми на борту врезался в скалу, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Инцидент случился 21 июля в Туруханском районе на реке Северной. На борту в момент происшествия находилось пять человек.

"В результате один из пассажиров погиб, а судоводитель и трое пассажиров получили травмы", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку. Также возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.