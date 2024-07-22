В Сибири человек погиб и трое пострадали при столкновении катера со скалой
Следователи возбудили уголовное дело
22 июля 2024, 09:40, ИА Амител
Река / Фото иллюстративное: unsplash.com
В Красноярском крае катер с людьми на борту врезался в скалу, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Инцидент случился 21 июля в Туруханском районе на реке Северной. На борту в момент происшествия находилось пять человек.
"В результате один из пассажиров погиб, а судоводитель и трое пассажиров получили травмы", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку. Также возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
09:59:34 22-07-2024
Синие были???
10:17:39 22-07-2024
гость (09:59:34 22-07-2024) Синие были???... Скала реку перебегала.
10:22:05 22-07-2024
Гость (10:17:39 22-07-2024) Скала реку перебегала.... я так понял это дуэйн джонсон разбушевался, старикан злобный
10:33:59 22-07-2024
Гость (10:17:39 22-07-2024) Скала реку перебегала.... Точно! Так явствует из заголовка!
10:13:54 22-07-2024
Синие были???----- ну или совсем бесстрашные.