Рыбак утонул в пруду в Алтайском крае
Тело погибшего доставал со дна водолаз
20 июля 2024, 22:00, ИА Амител
Водолаз / Фото: МЧС Алтайского края
Тело рыбака извлекли из воды в Третьяковском районе Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Мужчина утонул в искусственном водоеме в поселке Крючки. Из воды его пришлось доставать силами водолаза.
Что стало причиной гибели рыболова, не уточняется.
На этой неделе также утонул мужчина во время купания на диком пляже в Шелаболихинском районе.
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вот это работа у водолазов...