Рыбак утонул в пруду в Алтайском крае

Тело погибшего доставал со дна водолаз

20 июля 2024, 22:00, ИА Амител

Водолаз / Фото: МЧС Алтайского края

Тело рыбака извлекли из воды в Третьяковском районе Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Мужчина утонул в искусственном водоеме в поселке Крючки. Из воды его пришлось доставать силами водолаза.

Что стало причиной гибели рыболова, не уточняется.

На этой неделе также утонул мужчина во время купания на диком пляже в Шелаболихинском районе.