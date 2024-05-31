В Сибири депутат не хотел работать и фиктивно трудоустроился очень важным егерем

Лишь спустя пять лет мужчину разоблачили местные сотрудники ФСБ

31 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Наручники на руках / Фото: unsplash.com

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата Эвенкийского районного совета и двух директоров МБУ "Центр общественных инициатив и развития туризма", сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

В 2018 году депутат решил получать зарплату за счет бюджета, при этом не хотел работать. Он договорился с директором МБУ, чтобы тот помог ему трудоустроиться на должность егеря.

"На вверенной егерю территории должны были развиваться туризм, изучаться объекты, проводиться обзорные экскурсии, разрабатываться программы туров. Однако ни одно из перечисленных мероприятий "фиктивным егерем" не выполнялось", – рассказали в ведомстве.

За пять лет сменились два директора МБУ, у которых не было претензий к егерю. В итоге мужчину разоблачили местные сотрудники ФСБ.

За мошенничество группой лиц по предварительному сговору виновным грозит до 10 лет лишения свободы.