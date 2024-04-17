В Тольятти прокуроры разоблачили фиктивного отца-мигранта
Местная жительница хотела вписать мужчину в документы, чтобы гражданин Таджикистана получил вид на жительство
17 апреля 2024, 16:51, ИА Амител
Жительница Тольятти попыталась внести в документы ложные сведения о том, что отцом ее ребенка является гражданин Таджикистана. Как сообщает "Федпресс", в прокуратуре Автозаводского района города рассказали, что таким образом мигрант пытался получить вид на жительство.
Попытку обмана выявили во время проверки. По ее результатам в суд направили иск о признании действий гражданки России незаконными, который удовлетворил требование.
Как объяснили в прокуратуре, иностранцы, имеющие детей с гражданством РФ, предоставляют вид на жительство без потребности получать разрешения на временное проживание.
17:09:14 17-04-2024
бонджорно мама мия тольятти мазератти
07:51:22 18-04-2024
чтобы гражданин Таджикистана получил вид на жительство --- опять ИГИЛ?
09:57:13 18-04-2024
А потом эти гражданки громче всех воют, что мигранты заполонили все. Фу, продажные тварюки. Наказывать надо строго и показательно, чтобы другим не повадно было.