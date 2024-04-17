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В Тольятти прокуроры разоблачили фиктивного отца-мигранта

Местная жительница хотела вписать мужчину в документы, чтобы гражданин Таджикистана получил вид на жительство

17 апреля 2024, 16:51, ИА Амител

Трудовые мигранты / Фото: unsplash.com
Трудовые мигранты / Фото: unsplash.com

Жительница Тольятти попыталась внести в документы ложные сведения о том, что отцом ее ребенка является гражданин Таджикистана. Как сообщает "Федпресс", в прокуратуре Автозаводского района города рассказали, что таким образом мигрант пытался получить вид на жительство.

Попытку обмана выявили во время проверки. По ее результатам в суд направили иск о признании действий гражданки России незаконными, который удовлетворил требование.

Как объяснили в прокуратуре, иностранцы, имеющие детей с гражданством РФ, предоставляют вид на жительство без потребности получать разрешения на временное проживание.

Мигранты

Комментарии 3

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Гость

17:09:14 17-04-2024

бонджорно мама мия тольятти мазератти

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Гость

07:51:22 18-04-2024

чтобы гражданин Таджикистана получил вид на жительство --- опять ИГИЛ?

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Гость

09:57:13 18-04-2024

А потом эти гражданки громче всех воют, что мигранты заполонили все. Фу, продажные тварюки. Наказывать надо строго и показательно, чтобы другим не повадно было.

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