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В Сибири девушка купила товары почти на 2 млн рублей, не заплатив ни копейки

Везение быстро закончилось и ее задержала полиция

27 ноября 2024, 15:46, ИА Амител

Пакеты с покупками / Фото: pxhere.com
Пакеты с покупками / Фото: pxhere.com

Из-за неполадок в работе маркетплейса жительница Омска бесплатно получила 700 товаров на 1,7 млн рублей. Позже она сделала заказы еще на 14 млн. Однако это быстро пресекли, сообщает Baza.

"32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказе: оформить покупку удалось, однако деньги не списались. Она попробовала сделать еще один заказ – товары пришли, деньги не списались", – рассказал источник.

За два дня девушка заказала более 700 товаров: бытовую технику, мебель, детские вещи, мягкие игрушки, посуду, ювелирные украшения – в общей сложности на 1,7 млн рублей. Сначала девушка оставляла все в своей квартире. Когда место закончилось, стала отвозить родителям.

Жительница Омска решила скупить как можно больше. Она заказала еще 580 товаров на сумму более 14 млн рублей.

"На этот раз забрать вещи не удалось: служба безопасности маркетплейса обнаружила сбой, заблокировала аккаунт и обратилась в полицию", – пишет издание.

Полицейские задержали девушку и изъяли у нее часть товаров. Некоторые она даже не распаковывала.

омская область

Комментарии 12

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Гость

16:00:02 27-11-2024

А какой закон она нарушила, что полиция возбудилась?

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Гость

17:19:58 27-11-2024

Гость (16:00:02 27-11-2024) А какой закон она нарушила, что полиция возбудилась?... Неосновательное обогащение - возникает, если другой человек или компания получили выгоду, которая им не положена.

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Гость

16:03:33 27-11-2024

Какие могут быть вопросы к девушке? Ну, не заметила она, что деньги не списываются. Сейчас всякое бывает, есть такие девушки, у которых ТАКИЕ МУЖИКИ, что пользуются безлимитом. Могла и не заметить)))

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гость

16:11:09 27-11-2024

Гость (16:03:33 27-11-2024) Какие могут быть вопросы к девушке? Ну, не заметила она, что... просто у ягодок есть подвязки, а девушки - нет

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Гость

16:14:30 27-11-2024

Надо было вовремя остановиться

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Гость

16:57:40 27-11-2024

Зря так массово стала скупать, глупая.

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Гость

17:05:06 27-11-2024

Дура баба

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Огого

17:45:37 27-11-2024

32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказе
У меня одноклассница в 34 года бабушкой стала.
А тут 32 летняя девушка.

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Гость

23:35:05 27-11-2024

Огого (17:45:37 27-11-2024) 32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказеУ м... Ни то, ни то не норма

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Гость

00:32:30 28-11-2024

Огого (17:45:37 27-11-2024) 32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказеУ м... И что теперь всех 30- летних бабушками называть?
А в 50- прабабушка будет? Жесть.

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Гость

06:54:52 28-11-2024

Огого (17:45:37 27-11-2024) 32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказеУ м... и к чему эту

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Гость

11:17:47 28-11-2024

Жадность фраера сгубила...

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