В Сибири девушка купила товары почти на 2 млн рублей, не заплатив ни копейки
Везение быстро закончилось и ее задержала полиция
27 ноября 2024, 15:46, ИА Амител
Из-за неполадок в работе маркетплейса жительница Омска бесплатно получила 700 товаров на 1,7 млн рублей. Позже она сделала заказы еще на 14 млн. Однако это быстро пресекли, сообщает Baza.
"32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказе: оформить покупку удалось, однако деньги не списались. Она попробовала сделать еще один заказ – товары пришли, деньги не списались", – рассказал источник.
За два дня девушка заказала более 700 товаров: бытовую технику, мебель, детские вещи, мягкие игрушки, посуду, ювелирные украшения – в общей сложности на 1,7 млн рублей. Сначала девушка оставляла все в своей квартире. Когда место закончилось, стала отвозить родителям.
Жительница Омска решила скупить как можно больше. Она заказала еще 580 товаров на сумму более 14 млн рублей.
"На этот раз забрать вещи не удалось: служба безопасности маркетплейса обнаружила сбой, заблокировала аккаунт и обратилась в полицию", – пишет издание.
Полицейские задержали девушку и изъяли у нее часть товаров. Некоторые она даже не распаковывала.
16:00:02 27-11-2024
А какой закон она нарушила, что полиция возбудилась?
17:19:58 27-11-2024
Гость (16:00:02 27-11-2024) А какой закон она нарушила, что полиция возбудилась?... Неосновательное обогащение - возникает, если другой человек или компания получили выгоду, которая им не положена.
16:03:33 27-11-2024
Какие могут быть вопросы к девушке? Ну, не заметила она, что деньги не списываются. Сейчас всякое бывает, есть такие девушки, у которых ТАКИЕ МУЖИКИ, что пользуются безлимитом. Могла и не заметить)))
16:11:09 27-11-2024
Гость (16:03:33 27-11-2024) Какие могут быть вопросы к девушке? Ну, не заметила она, что... просто у ягодок есть подвязки, а девушки - нет
16:14:30 27-11-2024
Надо было вовремя остановиться
16:57:40 27-11-2024
Зря так массово стала скупать, глупая.
17:05:06 27-11-2024
Дура баба
17:45:37 27-11-2024
32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказе
У меня одноклассница в 34 года бабушкой стала.
А тут 32 летняя девушка.
23:35:05 27-11-2024
Огого (17:45:37 27-11-2024) 32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказеУ м... Ни то, ни то не норма
00:32:30 28-11-2024
Огого (17:45:37 27-11-2024) 32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказеУ м... И что теперь всех 30- летних бабушками называть?
А в 50- прабабушка будет? Жесть.
06:54:52 28-11-2024
Огого (17:45:37 27-11-2024) 32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказеУ м... и к чему эту
11:17:47 28-11-2024
Жадность фраера сгубила...