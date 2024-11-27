В Сибири девушка купила товары почти на 2 млн рублей, не заплатив ни копейки

Везение быстро закончилось и ее задержала полиция

27 ноября 2024, 15:46, ИА Амител

Пакеты с покупками / Фото: pxhere.com

Из-за неполадок в работе маркетплейса жительница Омска бесплатно получила 700 товаров на 1,7 млн рублей. Позже она сделала заказы еще на 14 млн. Однако это быстро пресекли, сообщает Baza.

"32-летняя девушка обнаружила сбой при интернет-заказе: оформить покупку удалось, однако деньги не списались. Она попробовала сделать еще один заказ – товары пришли, деньги не списались", – рассказал источник.

За два дня девушка заказала более 700 товаров: бытовую технику, мебель, детские вещи, мягкие игрушки, посуду, ювелирные украшения – в общей сложности на 1,7 млн рублей. Сначала девушка оставляла все в своей квартире. Когда место закончилось, стала отвозить родителям.

Жительница Омска решила скупить как можно больше. Она заказала еще 580 товаров на сумму более 14 млн рублей.

"На этот раз забрать вещи не удалось: служба безопасности маркетплейса обнаружила сбой, заблокировала аккаунт и обратилась в полицию", – пишет издание.

Полицейские задержали девушку и изъяли у нее часть товаров. Некоторые она даже не распаковывала.