Wildberries массово отменяет заказы из-за сбоя
Специалисты уже устраняют проблему
14 сентября 2024, 15:55, ИА Амител
ПВЗ Wildberries / Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
У Wildberries случился массовый сбой. Покупатели жалуются, что маркетплейс автоматически отменяет заказы, некоторые актуальные покупки отправляет обратно на склад, а также штрафует за это пользователей.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что часть пользователей Wildberries действительно столкнулась с отменой заказа раньше срока.
Специалисты уже устраняют сбой. В ближайшее время статус заказа обновят на правильный, а деньги за обратную доставку товара вернут как можно скорее.
16:16:04 14-09-2024
Не знаю как у вас, а у меня сайт валберис под самозапретом. О них в сети в основном только негатив. Если что-то покупаю в маркетплейсах, то поиск в валберис даже не рассматриваю.
17:19:32 14-09-2024
Гость (16:16:04 14-09-2024) Не знаю как у вас, а у меня сайт валберис под самозапретом. ...
Можете даже запретить себе какать. Только зачем это всем рассказывать?
10:12:21 15-09-2024
Гость (17:19:32 14-09-2024) Можете даже запретить себе какать. Только зачем это всем... Патриоты, они такие, могут и какать перестать, прокричав на площади.
23:47:51 15-09-2024
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