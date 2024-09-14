Специалисты уже устраняют проблему

14 сентября 2024, 15:55, ИА Амител

ПВЗ Wildberries / Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

У Wildberries случился массовый сбой. Покупатели жалуются, что маркетплейс автоматически отменяет заказы, некоторые актуальные покупки отправляет обратно на склад, а также штрафует за это пользователей.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что часть пользователей Wildberries действительно столкнулась с отменой заказа раньше срока.

Специалисты уже устраняют сбой. В ближайшее время статус заказа обновят на правильный, а деньги за обратную доставку товара вернут как можно скорее.