НОВОСТИОбщество

В Сибири глава правительства снял на видео, как готовит плов с разноцветным перчиком

Чиновник отметил, что блюдо удалось на славу

30 сентября 2024, 17:26, ИА Амител

Председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов записал на видео, как в выходной день готовил плов, пишет "Сибдепо".

"Для меня лучший отдых – смена вида деятельности. Поэтому в выходные люблю делать то, на что в рабочие дни не хватает времени. Например, готовить что-нибудь вкусное в хорошей компании. В этот раз решили делать плов, и он удался на славу", – написал Панов.

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чиновники Кемеровская область рецепты

Комментарии 5

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Гость

17:48:31 30-09-2024

Хоть толк от избранника есть

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Гость

17:59:24 30-09-2024

Хорошо, что огурцы закончились.

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Санечек

18:34:31 30-09-2024

Хорошее дело!

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серый

18:51:57 30-09-2024

а я дошик жру

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Гость

10:43:18 01-10-2024

мммм... плова захотелось...., надо сделать в выходной

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