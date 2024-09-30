В Сибири глава правительства снял на видео, как готовит плов с разноцветным перчиком

Председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов записал на видео, как в выходной день готовил плов, пишет "Сибдепо".

"Для меня лучший отдых – смена вида деятельности. Поэтому в выходные люблю делать то, на что в рабочие дни не хватает времени. Например, готовить что-нибудь вкусное в хорошей компании. В этот раз решили делать плов, и он удался на славу", – написал Панов.