В Сибири глава правительства снял на видео, как готовит плов с разноцветным перчиком
Чиновник отметил, что блюдо удалось на славу
30 сентября 2024, 17:26, ИА Амител
Председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов записал на видео, как в выходной день готовил плов, пишет "Сибдепо".
"Для меня лучший отдых – смена вида деятельности. Поэтому в выходные люблю делать то, на что в рабочие дни не хватает времени. Например, готовить что-нибудь вкусное в хорошей компании. В этот раз решили делать плов, и он удался на славу", – написал Панов.
17:48:31 30-09-2024
Хоть толк от избранника есть
17:59:24 30-09-2024
Хорошо, что огурцы закончились.
18:34:31 30-09-2024
Хорошее дело!
18:51:57 30-09-2024
а я дошик жру
10:43:18 01-10-2024
мммм... плова захотелось...., надо сделать в выходной