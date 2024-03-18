В Сибири избирателям на участке предлагали выпить водку перед выбором президента

Избирательный участок находился в школе, Минобразования выясняет подробности

18 марта 2024, 10:31, ИА Амител

Водка и закуска на избирательном участке / Фото: "Инцидент Кузбасс"

В Кемеровской области на избирательном участке в школе пришедшим на выборы предлагали выпить водку, объясняя это тем, что это не запрещено, пишет NGS42.ru.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Стаканчики с водкой были расставлены рядом с закуской.

"Водка у нас хорошая, люди пробуют, закусывают пирожком и идут голосовать", – подчеркнула директор школы.

В региональном Минобразования сообщили, что разбираются в произошедшем. Также ситуация заинтересовала администрацию города.