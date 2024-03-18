В Сибири избирателям на участке предлагали выпить водку перед выбором президента
Избирательный участок находился в школе, Минобразования выясняет подробности
18 марта 2024, 10:31, ИА Амител
Водка и закуска на избирательном участке / Фото: "Инцидент Кузбасс"
В Кемеровской области на избирательном участке в школе пришедшим на выборы предлагали выпить водку, объясняя это тем, что это не запрещено, пишет NGS42.ru.
Инцидент произошел в Прокопьевске. Стаканчики с водкой были расставлены рядом с закуской.
"Водка у нас хорошая, люди пробуют, закусывают пирожком и идут голосовать", – подчеркнула директор школы.
В региональном Минобразования сообщили, что разбираются в произошедшем. Также ситуация заинтересовала администрацию города.
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10:34:26 18-03-2024
Пополоскать во рту, так сказать, перед постом...
10:38:29 18-03-2024
сколько было разрешено подходов?
10:51:14 18-03-2024
Гость (10:38:29 18-03-2024) сколько было разрешено подходов?... За каждого кандидата по одной
10:52:11 18-03-2024
Существовала в добрые старые времена такая замечательная практика. Это счас все фальшивое.
10:53:30 18-03-2024
Один бюллетень - один подход! Поэтому и решено было голосовать ещё за благоустройство мест города! Что бы...
10:55:17 18-03-2024
Кому то не хватило , раз стало известно?
11:01:44 18-03-2024
Нормальное предложение. антиковидные меры меж прочим
11:25:24 18-03-2024
вы всё не правильно поняли. это дезинфицирующий раствор был. а уж кто куда его использовал..
11:35:41 18-03-2024
типа анестезия? чтобы не было мучительно больно
12:10:27 18-03-2024
Почему я попал не на такой участок?! Что у нас, право за организаторы то такие?!
12:28:38 18-03-2024
Потому у них и явка высокая. А у нас первым пришедшим по коробочке конфет дали.
12:50:40 18-03-2024
Я ходила на выборы, обещали чай, булочки и подарки всякие.
Я пришла через 2 минуты после открытия участка.
На вопрос: где булочка и подарок, сказали, что предыдущие избиратели разобрали.
Я одна, первая, рано утром, никого вообще рядом нет.
Дали сдувшийся шарик пожелали всего хорошего.
13:06:16 18-03-2024
Гость (12:50:40 18-03-2024) Я ходила на выборы, обещали чай, булочки и подарки всякие.
... те предыдущие в 5 утра в очередь встали перед участком (по привычке)