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В Сибири избирателям на участке предлагали выпить водку перед выбором президента

Избирательный участок находился в школе, Минобразования выясняет подробности

18 марта 2024, 10:31, ИА Амител

Водка и закуска на избирательном участке / Фото: "Инцидент Кузбасс"
Водка и закуска на избирательном участке / Фото: "Инцидент Кузбасс"

В Кемеровской области на избирательном участке в школе пришедшим на выборы предлагали выпить водку, объясняя это тем, что это не запрещено, пишет NGS42.ru.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Стаканчики с водкой были расставлены рядом с закуской.

"Водка у нас хорошая, люди пробуют, закусывают пирожком и идут голосовать", – подчеркнула директор школы.

В региональном Минобразования сообщили, что разбираются в произошедшем. Также ситуация заинтересовала администрацию города.

Кемеровская область выборы
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Комментарии 13

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Гость

10:34:26 18-03-2024

Пополоскать во рту, так сказать, перед постом...

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Гость

10:38:29 18-03-2024

сколько было разрешено подходов?

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Гость

10:51:14 18-03-2024

Гость (10:38:29 18-03-2024) сколько было разрешено подходов?... За каждого кандидата по одной

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Гость

10:52:11 18-03-2024

Существовала в добрые старые времена такая замечательная практика. Это счас все фальшивое.

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Гость

10:53:30 18-03-2024

Один бюллетень - один подход! Поэтому и решено было голосовать ещё за благоустройство мест города! Что бы...

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Гость

10:55:17 18-03-2024

Кому то не хватило , раз стало известно?

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Гость

11:01:44 18-03-2024

Нормальное предложение. антиковидные меры меж прочим

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Гость

11:25:24 18-03-2024

вы всё не правильно поняли. это дезинфицирующий раствор был. а уж кто куда его использовал..

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гость

11:35:41 18-03-2024

типа анестезия? чтобы не было мучительно больно

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Гость

12:10:27 18-03-2024

Почему я попал не на такой участок?! Что у нас, право за организаторы то такие?!

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Гость

12:28:38 18-03-2024

Потому у них и явка высокая. А у нас первым пришедшим по коробочке конфет дали.

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Гость

12:50:40 18-03-2024

Я ходила на выборы, обещали чай, булочки и подарки всякие.

Я пришла через 2 минуты после открытия участка.

На вопрос: где булочка и подарок, сказали, что предыдущие избиратели разобрали.

Я одна, первая, рано утром, никого вообще рядом нет.

Дали сдувшийся шарик пожелали всего хорошего.

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Гость

13:06:16 18-03-2024

Гость (12:50:40 18-03-2024) Я ходила на выборы, обещали чай, булочки и подарки всякие.

... те предыдущие в 5 утра в очередь встали перед участком (по привычке)

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