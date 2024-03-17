Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на выборах президента России
Женщину удалось вовремя остановить. Ей грозит уголовное дело
17 марта 2024, 13:35, ИА Амител
Жительница Барнаула на избирательном участке № 162 на ул. Юрина, 203, попыталась порвать книгу избирателей. Инцидент произошёл в последний день голосования, 17 марта. Об этом сообщили в алтайском Центре общественного наблюдения за выборами.
Глава Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков рассказал, что гражданка пыталась руками порвать "документы, связанные с реализацией прав граждан" и посмотреть данные других избирателей. Испортить журналы ей не удалось, но попытка нарушения режима персональных данных была зафиксирована, отметил Чесноков. По его словам, внимание на инцидент уже обратили сотрудники алтайского Следкома.
"Это событие привлекло органов правоохранительных органов. Из того, что мы видим, здесь налицо состав 141-й статьи Уголовного кодекса "Воспрепятствование реализации избирательных прав граждан". Сотрудники полиции уже работают на месте. Я думаю, что они дадут окончательную квалификацию инциденту", – прокомментировал Чесноков.
Судя по скриншотам с камер, нарушение произошло около 10:30 17 марта.
За три дня выборов были и другие нарушения. В основном они связаны с незаконной агитацией (такую агитацию выкладывали даже на официальных страницах партий) и с размещением "матерных наклеек, которые прямо подрывают доверие к выборам и оскорбляют граждан", рассказал Чесноков. По его словам, информацию о них уже передали правоохранителям.
Полиция на участках сейчас работает в усиленном режиме, отметил Чесноков. Меры безопасности на участках он назвал беспрецедентными и понадеялся на то, что последний остаток последнего дня выборов пройдет спокойно.
Отметим, что Центр общественного наблюдения за выборами функционирует в барнаульской библиотеке имени Шишкова с 15 по 17 марта круглосуточно. Подробнее о его работе можно прочитать здесь.
Ранее в центре прокомментировали жалобы пользователей соцсетей на то, что работодатели просили их проголосовать электронно на портале "Госуслуги" за любого из кандидатов. Эксперты ответили журналисту amic.ru, что к ним с такими проблемами никто не обращался.
Кроме того, в Центре и в краевом избиркоме опровергли информацию о неработающих камерах на участках.
Напомним, что 16 марта в селе Майма в Республике Алтай местная жительница попыталась вылить раствор зеленки и керосина в урну для бюллетеней. Однако ее остановили члены избиркома и полиции. Против нарушительницы возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
14:00:49 17-03-2024
Раньше такого не было.
21:06:34 17-03-2024
Гость (14:00:49 17-03-2024) Раньше такого не было.... тебе сколько годиков? постоянно в местах скопления людей какие-то идиоты ошиваются и пытаются пакостить, каждый год такое
15:26:18 17-03-2024
Погасить долги им посулили русскоговорящие граждане недружественных стран.Сыр пахучий,но пружина сбоку дюже тугая.
18:35:11 17-03-2024
Гость (15:26:18 17-03-2024) Погасить долги им посулили русскоговорящие граждане недружес... Да нет, сначала они мошенникам отдали свои денежки, а потом мошенники пообещали вернуть, если "подвиг" совершить. Наивные доверчевые люди
15:37:03 17-03-2024
"Подснежники" обострение словили . Теперь и за рулём надо внимательней быть. Нет,нет это серьёзно,уже в прошлых годах замечали таких.Шизофрения как мафия - бессмертна.
16:48:36 17-03-2024
Музыки небыло и ручки бесплатно не давали.
21:02:28 17-03-2024
Неясно, тетка пыталась просто посмотреть книгу или всё же порвать? Дело в том, что этот журнал толком не показывают, Мне, во всяком случае, даже не повернули правильной стороной. Сказали, что нужно подписать кверх ногами и приложили деревянную линейку. То есть непонятно, за что я расписалась...
21:05:28 17-03-2024
у женщин психиатрическике нарушения часто происходят, увы. Охрана очень хорошо сработала на участке, молодцы.
22:46:00 17-03-2024
Не ту книгу выбрала разорвать , а так бы может попала в книгу рекордов Гиннеса , если бы разом столько листов смогла разорвать и мы все даже гордились бы её рекордом .
22:47:39 17-03-2024
Лучше бы разорвала книгу про Скотти иностранного писателя .
20:45:21 18-03-2024
Вполне возможно, что она увидела нарушение, что за нее "проголосовали". Поэтому и захотела посмотреть книгу. Или посмотреть стоит ли подпись за знакомых или родственников. И здесь юридическая нестыковка - я могу видеть на том листе который мне подают - как проголосовали соседи, в то же время является ли это конфиденциальной информацией? Если да, то мне должны закрывать доступ в книге , оставляя только мою строчку, как это делается , когда люди расписываются в зарплатных ведомостях. Если нет - то я могу попросить дать информацию о моих родственниках или соседях, чтобы напомнить о том, что надо проголосовать. И ничего криминального в этом нет, а реакция члена избирательной комиссии неадекватна.