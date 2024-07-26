В Сибири клиентка гостиницы получила бутылкой по голове за замечание

Дебоширку задержали росгвардейцы

26 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Номер в гостинице / Фото: unsplash.com

В Новокузнецке 38-летняя клиентка гостиницы получила бутылкой по голове из-за замечания, сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Инцидент произошел утром в отеле на улице Бугарева. Правоохранители приехали на вызов и задержали пьяную 22-летнюю местную жительницу, которая конфликтовала с постоялицей.

Предварительно установлено, что женщина на улице сделала замечание шумной компании и девушка решила отомстить: воспользовалась моментом, прошла на объект и ударила потерпевшую стеклянной бутылкой по голове.

Дебоширку передали полицейским для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и принятия соответствующих решений.