В Сибири лабрадор помог раскрыть измену мужа, съев трусики любовницы

Врачи извлекли стринги, которые по размеру были явно малы хозяйке собаки

06 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Собака породы лабрадор / Фото: unsplash.com

В Новосибирске заболевшая собака породы лабрадор и ветеринары раскрыли измену мужа жене, пишет "КП-Новосибирск".

Супруги заметили, что питомец стал менее активным и плохо ел, поэтому его отвезли в клинику. Во время операции из собаки достали женские стринги.

Ветеринары показали находку хозяевам, пояснив, что это инородное тело в желудке и стало причиной недомогания. При этом сразу стало понятно, что трусики были явно малы по размеру хозяйке собаки.