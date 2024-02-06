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В Сибири лабрадор помог раскрыть измену мужа, съев трусики любовницы

Врачи извлекли стринги, которые по размеру были явно малы хозяйке собаки

06 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Собака породы лабрадор / Фото: unsplash.com
Собака породы лабрадор / Фото: unsplash.com

В Новосибирске заболевшая собака породы лабрадор и ветеринары раскрыли измену мужа жене, пишет "КП-Новосибирск".

Супруги заметили, что питомец стал менее активным и плохо ел, поэтому его отвезли в клинику. Во время операции из собаки достали женские стринги.

Ветеринары показали находку хозяевам, пояснив, что это инородное тело в желудке и стало причиной недомогания. При этом сразу стало понятно, что трусики были явно малы по размеру хозяйке собаки.

"Там мужчина чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев", – рассказал один из ветеринаров.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 12

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Гость

12:06:13 06-02-2024

Вывод - жене худеть надо

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Гость

12:07:05 06-02-2024

Он толстуху жену прокормить не может от того и собака у него вечно голодная, жрёт всё подряд

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Гость

12:14:50 06-02-2024

У одного моего знакомого пёс породы маламут сожрал банку кошачьих консервов. Всё бы ничего, но сожрал он её в закрытом виде, вместе с жестью. Ничего, через неделю сам выдавил её через естественное выходное отверстие...

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Гость

12:19:23 06-02-2024

да мало ли где он мог их сожрать на улице? мужик сам спалился

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Гость

12:39:11 06-02-2024

Гость (12:19:23 06-02-2024) да мало ли где он мог их сожрать на улице? мужик сам спалилс... Да мужику так и надо, не умеешь чушь пороть, занимайся своей толстухой.

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Николай

12:27:56 06-02-2024

Наверное рыбой воняли. Вот и съел

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Гость

12:33:57 06-02-2024

Каков подлец! (Я про кобеля)...

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Гость

12:39:14 06-02-2024

Еще другом назывался!

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Гость

12:49:40 06-02-2024

Вырисовывается картина, что для жены собачька важнее мужа. Я бы собачниц вообще поостерегся, кошатницы как-то адекватнее.

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Гость

12:58:15 06-02-2024

Гость (12:49:40 06-02-2024) Вырисовывается картина, что для жены собачька важнее мужа. Я... с чего вы решили? я в статье этой информации не вижу... тут вообще итог неизвестен. может, полежал с переломами и любовь-морковь))

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Гость

15:30:36 07-02-2024

Гость (12:49:40 06-02-2024) Вырисовывается картина, что для жены собачька важнее мужа. Я... Это потому, что у Вас собачЬки нет))))

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Гость

10:33:37 09-02-2024

Если собаке даже труселя понравились, то что говорить про мужука? Походу ухоженная женщина попалась.

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