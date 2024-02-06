В Сибири лабрадор помог раскрыть измену мужа, съев трусики любовницы
Врачи извлекли стринги, которые по размеру были явно малы хозяйке собаки
06 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
Собака породы лабрадор / Фото: unsplash.com
В Новосибирске заболевшая собака породы лабрадор и ветеринары раскрыли измену мужа жене, пишет "КП-Новосибирск".
Супруги заметили, что питомец стал менее активным и плохо ел, поэтому его отвезли в клинику. Во время операции из собаки достали женские стринги.
Ветеринары показали находку хозяевам, пояснив, что это инородное тело в желудке и стало причиной недомогания. При этом сразу стало понятно, что трусики были явно малы по размеру хозяйке собаки.
"Там мужчина чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев", – рассказал один из ветеринаров.
12:06:13 06-02-2024
Вывод - жене худеть надо
12:07:05 06-02-2024
Он толстуху жену прокормить не может от того и собака у него вечно голодная, жрёт всё подряд
12:14:50 06-02-2024
У одного моего знакомого пёс породы маламут сожрал банку кошачьих консервов. Всё бы ничего, но сожрал он её в закрытом виде, вместе с жестью. Ничего, через неделю сам выдавил её через естественное выходное отверстие...
12:19:23 06-02-2024
да мало ли где он мог их сожрать на улице? мужик сам спалился
12:39:11 06-02-2024
Гость (12:19:23 06-02-2024) да мало ли где он мог их сожрать на улице? мужик сам спалилс... Да мужику так и надо, не умеешь чушь пороть, занимайся своей толстухой.
12:27:56 06-02-2024
Наверное рыбой воняли. Вот и съел
12:33:57 06-02-2024
Каков подлец! (Я про кобеля)...
12:39:14 06-02-2024
Еще другом назывался!
12:49:40 06-02-2024
Вырисовывается картина, что для жены собачька важнее мужа. Я бы собачниц вообще поостерегся, кошатницы как-то адекватнее.
12:58:15 06-02-2024
Гость (12:49:40 06-02-2024) Вырисовывается картина, что для жены собачька важнее мужа. Я... с чего вы решили? я в статье этой информации не вижу... тут вообще итог неизвестен. может, полежал с переломами и любовь-морковь))
15:30:36 07-02-2024
Гость (12:49:40 06-02-2024) Вырисовывается картина, что для жены собачька важнее мужа. Я... Это потому, что у Вас собачЬки нет))))
10:33:37 09-02-2024
Если собаке даже труселя понравились, то что говорить про мужука? Походу ухоженная женщина попалась.