В Сибири мигранты убили прохожего, избили семейную пару и приставали к девушке

Всех четверых задержанных планируют отправить под стражу

28 августа 2023, 12:30, ИА Амител

В Красноярском крае четверых уроженцев Азербайджана задержали за совершение особо тяжких преступлений, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел рано утром 26 августа в Шарыпово. Трое пьяных мигрантов на улице начали приставать к девушке, за которую заступилась супружеская пара и прохожий.

"Иностранцы позвонили приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. Вчетвером они напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками", - рассказали в ведомстве.

Один из мигрантов нанес несколько ударов ножом 30-летнему прохожему, который скончался на месте происшествия.

27-летний мужчина и его 25-летняя супруга госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Всех четверых задержанных планируют отправить под стражу.