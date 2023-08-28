В Сибири мигранты убили прохожего, избили семейную пару и приставали к девушке
Всех четверых задержанных планируют отправить под стражу
28 августа 2023, 12:30, ИА Амител
В Красноярском крае четверых уроженцев Азербайджана задержали за совершение особо тяжких преступлений, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел рано утром 26 августа в Шарыпово. Трое пьяных мигрантов на улице начали приставать к девушке, за которую заступилась супружеская пара и прохожий.
"Иностранцы позвонили приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. Вчетвером они напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками", - рассказали в ведомстве.
Один из мигрантов нанес несколько ударов ножом 30-летнему прохожему, который скончался на месте происшествия.
27-летний мужчина и его 25-летняя супруга госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Всех четверых задержанных планируют отправить под стражу.
"Будет дана оценка законности пребывания подозреваемых на территории России", - подчеркнули в СК.
12:39:39 28-08-2023
уроды поганые
16:17:03 28-08-2023
горожанка (12:39:39 28-08-2023) уроды поганые... Но почему до сих пор нет соответствующего закона о депортации подобных правонарушителей, проще сказать -преступников!!! На чужбину приехали и творят беззаконие, жесть!
12:42:48 28-08-2023
Пока наиболее здоровые мужики Родину защищают. А ведь вернутся, могут предъявить. Возможно и у власти спросят, как она их семьи защищала, пока они там были
12:58:32 28-08-2023
Гость (12:42:48 28-08-2023) Пока наиболее здоровые мужики Родину защищают. А ведь вернутся могут предъявить нет )))
13:11:47 28-08-2023
Гость (12:42:48 28-08-2023) Пока наиболее здоровые мужики Родину защищают. А ведь вернут... наииииивный. Могли бы, давно спросили бы.
12:52:06 28-08-2023
казнь нужно вводить за 97% преступлений ук.
13:21:03 28-08-2023
Не надо всех подряд пускать.
13:26:12 28-08-2023
эти лю.... особи, едут сюда с одной мыслью - в России можно всееее !!!!! все сойдет с рук.... печальная история
16:18:37 28-08-2023
Гость (13:26:12 28-08-2023) эти лю.... особи, едут сюда с одной мыслью - в России можно... Беззаконие порождает беспредел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:30:41 28-08-2023
Дотолерастились, получайте, за своё гостеприимство
13:48:36 28-08-2023
казнь нужно вводить за 97% преступлений ук.======Вот именно. Мраси.
14:29:38 28-08-2023
Это реально дикие обезьяны едут в нашу страну из стран ближнего зарубежья. Всякие отбросы, которые и у себя не нужны, и нам не нужны.
18:44:18 28-08-2023
Неужели в Красноярском крае не нашлось пустой ямы? Сгнили бы, хоть червям корм был бы. Теперь будут следствие, пятое-десятое.
19:27:15 28-08-2023
Правильно писать не "мигранты", а "мутанты"...
21:14:36 28-08-2023
Повесить этих тварей за массовое убийство законопослушных граждан. Раз и навсегда отбить желание их вести себя подобным образом по отношению к коренному населению. Складывается такое впечатление что правящий режим умышленно своей политикой натравливает на коренное население особенно русских. Зарплата у них во много раз выше нежели у нас,граждане иностранцы но социальные льготы и преференции на уровне граждан России хотя они их не должны получать, без последствий проводят не разрешенные шествия и манифестации, всепрощенчество за правонарушения любых видов и многое другое