В Сибири мужчина изнасиловал 95-летнюю мать своего друга

Полицейские буквально сняли мужчину с жертвы и задержали

19 июля 2024, 17:41, ИА Амител

Российская полиция / Фото: мвд.рф

В Омской области ранее судимый 32-летний мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром 17 июля в селе Седельниково. Мужчина пришел в гости к другу, чтобы с ним выпить. Дверь открыла 95-летняя мать товарища.

"Мужчина признался, что увидел женщину в халате, возбудился и решил ее изнасиловать", – рассказал источник в силовых структурах.

Происходящее увидела соседка и вызвала полицию.

"Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с жертвы и задержали", – отметил собеседник.

Как выяснилось, мужчина ранее был осужден за изнасилование женщины 1957 года рождения. Его признали невменяемым и направили на принудительное лечение, которое завершилось в июле 2023 года.