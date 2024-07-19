В Сибири мужчина изнасиловал 95-летнюю мать своего друга
Полицейские буквально сняли мужчину с жертвы и задержали
19 июля 2024, 17:41, ИА Амител
В Омской области ранее судимый 32-летний мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел утром 17 июля в селе Седельниково. Мужчина пришел в гости к другу, чтобы с ним выпить. Дверь открыла 95-летняя мать товарища.
"Мужчина признался, что увидел женщину в халате, возбудился и решил ее изнасиловать", – рассказал источник в силовых структурах.
Происходящее увидела соседка и вызвала полицию.
"Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с жертвы и задержали", – отметил собеседник.
Как выяснилось, мужчина ранее был осужден за изнасилование женщины 1957 года рождения. Его признали невменяемым и направили на принудительное лечение, которое завершилось в июле 2023 года.
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