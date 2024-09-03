Суд начал разбирать дело "обезглавленной" жертвы возможного маньяка Манишина

Сейчас суд рассматривает убийство 16-летней Лилианы Вознюк

03 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Калманский районный суд 2 сентября 2024 года начал разбирать дело восьмой жертвы Виталия Манишина, а именно 16-летней Лилианы Вознюк, рассказали amic.ru в Калманском районном суде. Как известно, сначала следователи нашли ее голову, а только через 20 лет отыскали тело.

Очередное заседание по делу Манишина состоялось 2 сентября в 12 часов. Продлилось оно около полутора часов. До конца убийство Лилианы Вознюк суд не рассмотрел.

"Ни свидетелей, ни потерпевшей на заседании не было. Были оглашены ранее данные показания потерпевшей и нескольких свидетелей, также на заседании исследовали материалы дела", – пояснили в суде amic.ru.

На следующем заседании, которое состоится 4 сентября в 13 часов, продолжится рассмотрение этого эпизода. А именно состоится опрос одного единственного свидетеля по делу Вознюк. Потерпевшую (по делу в процессе может быть несколько потерпевших, в том числе к ним относятся родственники убитой) же опрашивать не будут, она на заседание на явится, сообщили в суде.

Отметим, что Лилиана Вознюк исчезла 28 июля 2000 года в АлтГТУ. Девушка отправилась в университет на консультацию перед финальным экзаменом и пропала. Голову девушки нашли в 2001-м около села Новороманово, а тело отыскали у того же села лишь в 2023-м году, на него указал сам Манишин.

Напомним, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое случилось 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. После этого Манишин сознался еще в 10 убийствах, в том числе в тех, которые приписывают "политеховскому" маньяку. Со списком жертв можно ознакомиться здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. На данный момент там уже рассмотрели убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой и, наконец, Валентины Михайлюковой. Суду еще предстоит ознакомиться со всеми деталями убийств Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой.

Подозревают Манишина по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). При этом, скорее всего, пожизненное заключение ему не дадут, так как срок давности по убийствам давно прошел. Однако родителей девушек устроит только пожизненное лишение свободы, рассказывал amic.ru отец последней жертвы, 17-летней Ксении Киргизовой.