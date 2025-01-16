Но небольшое похолодание все же будет

16 января 2025, 13:30, ИА Амител

Ныряние в прорубь на Крещение / Фото: amic.ru

На Крещение в Сибири ожидается небольшое похолодание, однако сильных морозов не будет, сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова.

По ее словам, с 16-18 января в Сибири пройдут осадки, но "потом они будут уменьшаться".

"В Новосибирской области 19 [января] будет умеренная погода, слабый снег и температура от 12 до 14 градусов мороза в ночь на 19 января. Днем ожидается от 7 до 9 градусов мороза. Такой формат для всего [сибирского] региона [характерен], где-то немного пониже. Например, в Томской области на пару тройку градусов ниже будет. В целом в ночные часы будет от 12 до 17 градусов мороза", – сказала метеоролог.

Также добавила, что в местах с ясной погодой температура может опуститься до -24 градусов, но днем все так же будет от -5 до -12 градусов.