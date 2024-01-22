В Сибири неизвестный потерял вставную челюсть прямо на улице
Предположительно, человек поскользнулся и потерял протез в результате падения
22 января 2024, 15:30, ИА Амител
В Кемеровской области прохожие нашли на улице вставную челюсть и опубликовали в соцсети фотографию находки, пишет "Сибдепо".
"У кого-то челюсть отпала при виде цен?" – пошутили в комментариях к фото жители Новокузнецка.
Предположительно, неизвестный поскользнулся и потерял вставную челюсть в результате падения. Некоторые жители города указали, что такие протезы стоят дорого.
15:44:34 22-01-2024
Прямо готовый сценарий для фильма ужасов. Челюсть ожила и пошла искать своего хозяина))
15:48:21 22-01-2024
"А на снегу лежала всеми позабытая, Вставная челюсть неизвестного бойца..."
17:39:47 22-01-2024
Вчера первый раз упал в этом году напротив Керамо мораци на Сиреневой. Была бы челюсть, то вылетела бы.
17:47:50 22-01-2024
Новости которые мы заслужили
18:18:30 22-01-2024
Вот это да! Какие новости у нас в Сибири! Что за треш! Явно, челюсть пожилого человека, возможно дементного,у человека , возможно, горе, а из этого устраивают шоу. А может кто-то поскользнулся неудачно, всякое бывает..
18:43:38 22-01-2024
Гость (18:18:30 22-01-2024) Вот это да! Какие новости у нас в Сибири! Что за треш! Явно,... Срочно! Показать по первому каналу! И искать владельца! За вознаграждение...