В Сибири неизвестный потерял вставную челюсть прямо на улице

Предположительно, человек поскользнулся и потерял протез в результате падения

22 января 2024, 15:30, ИА Амител

В Кемеровской области прохожие нашли на улице вставную челюсть и опубликовали в соцсети фотографию находки, пишет "Сибдепо".

"У кого-то челюсть отпала при виде цен?" – пошутили в комментариях к фото жители Новокузнецка.

Предположительно, неизвестный поскользнулся и потерял вставную челюсть в результате падения. Некоторые жители города указали, что такие протезы стоят дорого.