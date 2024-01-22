НОВОСТИПроисшествия

В Сибири неизвестный потерял вставную челюсть прямо на улице

Предположительно, человек поскользнулся и потерял протез в результате падения

22 января 2024, 15:30, ИА Амител

В Кемеровской области прохожие нашли на улице вставную челюсть и опубликовали в соцсети фотографию находки, пишет "Сибдепо".

"У кого-то челюсть отпала при виде цен?" – пошутили в комментариях к фото жители Новокузнецка.

Предположительно, неизвестный поскользнулся и потерял вставную челюсть в результате падения. Некоторые жители города указали, что такие протезы стоят дорого.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИЗдоровье
забавные истории Кемеровская область

Комментарии 6

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ВВП

15:44:34 22-01-2024

Прямо готовый сценарий для фильма ужасов. Челюсть ожила и пошла искать своего хозяина))

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Гость

15:48:21 22-01-2024

"А на снегу лежала всеми позабытая, Вставная челюсть неизвестного бойца..."

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Гость

17:39:47 22-01-2024

Вчера первый раз упал в этом году напротив Керамо мораци на Сиреневой. Была бы челюсть, то вылетела бы.

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Гость

17:47:50 22-01-2024

Новости которые мы заслужили

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Гость

18:18:30 22-01-2024

Вот это да! Какие новости у нас в Сибири! Что за треш! Явно, челюсть пожилого человека, возможно дементного,у человека , возможно, горе, а из этого устраивают шоу. А может кто-то поскользнулся неудачно, всякое бывает..

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Гость

18:43:38 22-01-2024

Гость (18:18:30 22-01-2024) Вот это да! Какие новости у нас в Сибири! Что за треш! Явно,... Срочно! Показать по первому каналу! И искать владельца! За вознаграждение...

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