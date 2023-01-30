В Сибири погибший студент рассказал в день исчезновения, что "боялся свою мать"

По его словам, мать и отчим не уделяли ему должного внимания

30 января 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске 18-летний студент, которого нашли мёртвым, оставил записку для друзей и родственников, пишет "КП-Новосибирск".

Молодой человек исчез 11 января, тело обнаружили 28 января. В случившемся разбираются следователи.

"Думаю, для всех вас я был настоящим лучиком света, который всегда заставит улыбнуться. Но я никогда вам не показывал весь свой стресс, в котором живу, вы никогда не знали о самотерзаниях и ночных кошмарах. Я очень надеюсь, что останусь у вас в памяти именно тем солнышком, которое всегда согреет и поддержит в трудную минуту", – написал студент.

Он также отметил, что мать и отчим не уделяли ему должного внимания и игнорировали его душевные переживания.

"Это настолько нужно не уделять внимание ребёнку, чтобы он боялся собственную мать, скрывал от родителей свои настоящие интересы и вкусы, так при этом несколько лет разрабатывал план, как от них съехать?" – подчеркнул молодой человек.

При этом уточнил, что свои мысли изложил в тексте ещё летом.