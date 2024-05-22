В Сибири помощника депутата осудили за совращение мальчиков

На странице в соцсетях у мужчины было много фотографий с детьми

22 мая 2024, 14:44, ИА Амител

Осужденный помощник депутата / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети

В Новосибирской области бывшего помощника депутата регионального Заксобрания приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совращение подростков, пишет "КП-Новосибирск".

Мужчина трудился исполнительным секретарем одной из партий в селе под Новосибирском, когда по населенному пункту пошел слух о его неправильных отношениях с мальчиками. Как выяснило следствие, мужчина устраивал свидания с подростками в своем доме.

"Он отработал у меня помощником шесть лет, одновременно до осени 2020 года был депутатом райсовета. Был не женат, но усыновил племянника, у которого проблемы со здоровьем, после смерти своей сестры", – рассказывал ранее депутат Заксобрания.

На странице в соцсетях у мужчины было много фотографий с детьми. Он постоянно ходил в школы, поздравлял подростков с праздниками и дарил им подарки.

Как пояснил источник издания, проблемы у помощника начались, когда на него заявление написала мама семиклассника: она узнала о связи с ним своего сына в январе и апреле 2021 года. Еще один случай произошел зимой 2021 года: мужчина развратил девятиклассника из той же школы.

Племянника, которого бывший помощник депутата усыновил, опека не стала изымать – оставила жить с бабушкой.