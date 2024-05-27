В Сибири пьяный велосипедист отделался ушибами после наезда грузового поезда
Мужчину госпитализировали
27 мая 2024, 14:32, ИА Амител
Место происшествия / Фото: t.me/utsibfo
В Новокузнецке мужчина попал под грузовой поезд и выжил, сообщили в транспортной полиции Сибири.
Инцидент случился 26 мая в районе станции Карлык.
Увидев человека, машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Потерпевшим оказался 38-летний местный житель, который в пьяном виде пересекал ж/д пути на велосипеде в неположенном месте.
Его госпитализировали с многочисленными ушибами.
15:36:34 27-05-2024
Аннушка масло не в том месте пролила.
09:42:39 28-05-2024
Не удивлюсь, если локомотив после такого гражданина пришлось ремонтировать...
10:36:41 28-05-2024
был бы трезвым погиб.