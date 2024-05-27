НОВОСТИПроисшествия

В Сибири пьяный велосипедист отделался ушибами после наезда грузового поезда

Мужчину госпитализировали

27 мая 2024, 14:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: t.me/utsibfo
Место происшествия / Фото: t.me/utsibfo

В Новокузнецке мужчина попал под грузовой поезд и выжил, сообщили в транспортной полиции Сибири.

Инцидент случился 26 мая в районе станции Карлык.

Увидев человека, машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Потерпевшим оказался 38-летний местный житель, который в пьяном виде пересекал ж/д пути на велосипеде в неположенном месте.

Его госпитализировали с многочисленными ушибами.

Происшествия Кемеровская область

Комментарии 3

Avatar Picture
голос

15:36:34 27-05-2024

Аннушка масло не в том месте пролила.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:39 28-05-2024

Не удивлюсь, если локомотив после такого гражданина пришлось ремонтировать...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:41 28-05-2024

был бы трезвым погиб.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров