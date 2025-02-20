В Сибири пьяный водитель на полном ходу сбил беременную мать с сыном

Оба пешехода находятся в тяжелом состоянии

20 февраля 2025, 20:28, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Кемеровской области пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 32-летнюю женщину и ее 14-летнего сына. Как сообщает Shot, пешеходы находятся в тяжелом состоянии.

"У женщины есть риск потерять ребенка – она на пятом месяце беременности. А в крови водителя нашли 0,6 промилле алкоголя", – пишет издание.

Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti – 41-летний мужчина – выпил спиртное утром, а около полудня сел за руль. Не справившись с управлением, он перевернулся и вылетел на тротуар, где находились пострадавшие.

Женщина работает психологом в центре соцобслуживания. Она получила множественные переломы и серьезную травму живота – основной удар пришелся именно на нее. Сейчас врачи борются за жизни матери, ее нерожденного ребенка и сына.