В Сибири пьяный водитель на полном ходу сбил беременную мать с сыном
Оба пешехода находятся в тяжелом состоянии
20 февраля 2025, 20:28, ИА Амител
В Кемеровской области пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 32-летнюю женщину и ее 14-летнего сына. Как сообщает Shot, пешеходы находятся в тяжелом состоянии.
"У женщины есть риск потерять ребенка – она на пятом месяце беременности. А в крови водителя нашли 0,6 промилле алкоголя", – пишет издание.
Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti – 41-летний мужчина – выпил спиртное утром, а около полудня сел за руль. Не справившись с управлением, он перевернулся и вылетел на тротуар, где находились пострадавшие.
Женщина работает психологом в центре соцобслуживания. Она получила множественные переломы и серьезную травму живота – основной удар пришелся именно на нее. Сейчас врачи борются за жизни матери, ее нерожденного ребенка и сына.
20:36:33 20-02-2025
Это ужасно, в Барнауле половина города неадекватов, летают и к хорошему это не приводит. Нужно больше камер и инспекторов Гибдд, половина без страхового полиса и на машинах явно не соответствующих техническому регламенту
20:43:05 20-02-2025
казол
21:01:09 20-02-2025
Всего то лишь 750 гр пива... И такие последствия... Расстрелять...
22:52:07 20-02-2025
пусть все хорошо закончится.
как уже эти синеботы надоели-то, а.
на дороге, в подъезде, на улице.
где та дыра, которую нужно аргоном заварить, чтобы они из нее лезть перестали.
13:01:23 21-02-2025
0,6 промилле собственно, не показатель. Так сложились векторы судьбы. По статистике, трезвые совершают ошибки в сотни раз больше. Жаль и тех и этих. Были бы благоустроенные дороги, переходы, этого бы не было.
13:30:42 21-02-2025
расстрелы без суда за подобное нормализируют обстановку
иначе самосуд может начаться групповой
10:40:35 23-02-2025
Гость (13:30:42 21-02-2025) расстрелы без суда за подобное нормализируют обстановкуи... Диванный самосуд.