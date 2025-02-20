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В Сибири пьяный водитель на полном ходу сбил беременную мать с сыном

Оба пешехода находятся в тяжелом состоянии

20 февраля 2025, 20:28, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Кемеровской области пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 32-летнюю женщину и ее 14-летнего сына. Как сообщает Shot, пешеходы находятся в тяжелом состоянии.

"У женщины есть риск потерять ребенка – она на пятом месяце беременности. А в крови водителя нашли 0,6 промилле алкоголя", – пишет издание.

Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti – 41-летний мужчина – выпил спиртное утром, а около полудня сел за руль. Не справившись с управлением, он перевернулся и вылетел на тротуар, где находились пострадавшие.

Женщина работает психологом в центре соцобслуживания. Она получила множественные переломы и серьезную травму живота – основной удар пришелся именно на нее. Сейчас врачи борются за жизни матери, ее нерожденного ребенка и сына.

ДТП Происшествия Кемеровская область

Комментарии 7

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Дмитрий

20:36:33 20-02-2025

Это ужасно, в Барнауле половина города неадекватов, летают и к хорошему это не приводит. Нужно больше камер и инспекторов Гибдд, половина без страхового полиса и на машинах явно не соответствующих техническому регламенту

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Гость

20:43:05 20-02-2025

казол

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Гена

21:01:09 20-02-2025

Всего то лишь 750 гр пива... И такие последствия... Расстрелять...

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Гость

22:52:07 20-02-2025

пусть все хорошо закончится.
как уже эти синеботы надоели-то, а.
на дороге, в подъезде, на улице.
где та дыра, которую нужно аргоном заварить, чтобы они из нее лезть перестали.

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Гость

13:01:23 21-02-2025

0,6 промилле собственно, не показатель. Так сложились векторы судьбы. По статистике, трезвые совершают ошибки в сотни раз больше. Жаль и тех и этих. Были бы благоустроенные дороги, переходы, этого бы не было.

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Гость

13:30:42 21-02-2025

расстрелы без суда за подобное нормализируют обстановку
иначе самосуд может начаться групповой

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Гость

10:40:35 23-02-2025

Гость (13:30:42 21-02-2025) расстрелы без суда за подобное нормализируют обстановкуи... Диванный самосуд.

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