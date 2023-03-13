Значки могут стать элементом школьной формы в России
Их разработку проведут совместно с Российским движением детей и молодёжи "Движение первых"
13 марта 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Министерство просвещения поддержало инициативу по введению значков в качестве элементов школьной формы. Об этом сообщает ТАСС.
"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что дизайн значков будут прорабатывать совместно с Российским движением детей и молодёжи "Движение первых".
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