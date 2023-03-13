НОВОСТИНаука и образование

Значки могут стать элементом школьной формы в России

Их разработку проведут совместно с Российским движением детей и молодёжи "Движение первых"

13 марта 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министерство просвещения поддержало инициативу по введению значков в качестве элементов школьной формы. Об этом сообщает ТАСС.

"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что дизайн значков будут прорабатывать совместно с Российским движением детей и молодёжи "Движение первых".

Комментарии 8

  • Опять коты себе одно место лижут. Больше заняться нечем.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Значки могут быть элементом повышенной опасности. Острые края и застежка. Для чего создавать проблемы?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Дизайнеры, разработчики, утвердители, изготовители и т.д. в министерстве заскучали?
    13 марта, Гость   Ответить
  • итак уже принудительно разводят на жилеты с нашивками. ищите другую кормушку
    14 марта, Гость   Ответить
  • Значки могут быть элементом повышенной опасности. Острые края и застежка. Для чего создавать проблемы? === Какое-то время назад миллионы людей носили значки - октябрятские, пионерские, комсомольские и т.д. Знаете хоть одного пострадавшего?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ну и восстановили бы Пионерию, зачем изобретать велосипед?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Какое-то время назад миллионы людей носили значки - октябрятские, пионерские, комсомольские и т.д. -------------------- и что хорошего?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ну и восстановили бы Пионерию--- не удастся. Да и надо ли? Тем более, что основана она была по образу и подобию скаутской организации
    14 марта, Гость   Ответить
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