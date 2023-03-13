Значки могут стать элементом школьной формы в России

Их разработку проведут совместно с Российским движением детей и молодёжи "Движение первых"

13 марта 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство просвещения поддержало инициативу по введению значков в качестве элементов школьной формы. Об этом сообщает ТАСС.

"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что дизайн значков будут прорабатывать совместно с Российским движением детей и молодёжи "Движение первых".