В Сибири за гибель студенток вновь судят водителя, призывавшего сбивать пешеходов

В первый раз суд отправил мужчину в колонию-поселение

04 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Лиза (слева), Алина (справа), водитель (в центре) / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на родственников погибших

В Новосибирске родители сбитых насмерть студенток возмущены мягким приговором пьяному водителю и при поддержке прокуратуры добиваются ужесточения наказания, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла вечером 17 ноября 2023 года. 19-летняя Алина с 18-летней Лизой шли по пешеходному переходу, когда их сбил черный Nissan на скорости более 90 км/ч. Лиза скончалась на месте, а Алина – через неделю в больнице, не приходя в сознание.

"Водитель после ссоры с женой выпил алкоголь и сел за руль. Водителю дали восемь лет и один месяц в колонии-поселении. Родители студенток боятся, что через три с половиной года мужчина освободится по УДО", – отмечает издание.

Водитель вначале утверждал, что девочки перебегали дорогу в неположенном месте. Следствие выяснило, что это не так. Также оказалось, что мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а в 2022 году его поймали за рулем пьяным и лишили прав на два года, но это его не остановило – он снова сел за руль, и снова пьяным.

Более того, в соцсетях писал циничные комментарии о сбитых людях. В частности, к информации о гибели девушки в 2021 году написал: "Ой, смотри, сколько их много, сбей одного".

Родители девушек подали апелляционные жалобы на приговор, прокуратура их поддержала. Они добиваются реального срока для пьяного водителя: статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.