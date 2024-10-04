В Сибири за гибель студенток вновь судят водителя, призывавшего сбивать пешеходов
В первый раз суд отправил мужчину в колонию-поселение
04 октября 2024, 15:50, ИА Амител
В Новосибирске родители сбитых насмерть студенток возмущены мягким приговором пьяному водителю и при поддержке прокуратуры добиваются ужесточения наказания, пишет "КП-Новосибирск".
Трагедия произошла вечером 17 ноября 2023 года. 19-летняя Алина с 18-летней Лизой шли по пешеходному переходу, когда их сбил черный Nissan на скорости более 90 км/ч. Лиза скончалась на месте, а Алина – через неделю в больнице, не приходя в сознание.
"Водитель после ссоры с женой выпил алкоголь и сел за руль. Водителю дали восемь лет и один месяц в колонии-поселении. Родители студенток боятся, что через три с половиной года мужчина освободится по УДО", – отмечает издание.
Водитель вначале утверждал, что девочки перебегали дорогу в неположенном месте. Следствие выяснило, что это не так. Также оказалось, что мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а в 2022 году его поймали за рулем пьяным и лишили прав на два года, но это его не остановило – он снова сел за руль, и снова пьяным.
Более того, в соцсетях писал циничные комментарии о сбитых людях. В частности, к информации о гибели девушки в 2021 году написал: "Ой, смотри, сколько их много, сбей одного".
Родители девушек подали апелляционные жалобы на приговор, прокуратура их поддержала. Они добиваются реального срока для пьяного водителя: статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
18:30:38 04-10-2024
Только вендетта остановит эту бухаю шнягу .
20:21:40 04-10-2024
у него на лице ни тени раскаяния. засудите его по полной, очень просим. он опасен для общества, это же очевидно!
02:58:34 05-10-2024
Да, это не собаки. Этот недочеловек намного страшнее и от таких уродов, никто не застрахован. И почему- то истерии нет со строны общества. Задавил насмерть 2- х девчонок и на поселении отдыхает. Не пора ли законы менять? Хотя да- это вам не собак убивать...
14:59:12 05-10-2024
Гость (02:58:34 05-10-2024) Да, это не собаки. Этот недочеловек намного страшнее и от та... вы своих собак уже не знаете куда присунуть. прекращайте это
05:48:31 05-10-2024
На морде лица пОгани не видно ни одного мало-мальского следа раскаяния! А ведь лишил жизни двух молодых девушек По 4 года на каждого погибшего человека! Чем думал этот "справедливый" суд?