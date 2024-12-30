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В Сибири самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

Воздушное судно следовало в Новосибирск

30 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Известно, что воздушное судно авиакомпании S7 экстренно пошло на посадку в аэропорту города Братска Иркутской области. Самолет вылетел в Новосибирск в 09:33 по московскому времени.

"Самолет авиакомпании "Сибирь" рейса 5258, летевший по маршруту Южно-Сахалинск – Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске. Одному из пассажиров стало плохо, он скончался", – рассказали в транспортной прокуратуре.

самолёт

Комментарии 5

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Гость

14:18:28 30-12-2024

Тема не раскрыта. Возраст. Причина смерти. Образ жизни. Место работы. Можно ли было спасти. Была ли аптечка и доктор на борту.

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Гость

15:45:51 30-12-2024

Гость (14:18:28 30-12-2024) Тема не раскрыта. Возраст. Причина смерти. Образ жизни. Мест... а дохтур обязан был быть?

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Гость

16:59:55 30-12-2024

Гость (14:18:28 30-12-2024) Тема не раскрыта. Возраст. Причина смерти. Образ жизни. Мест... Это уже не важно

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Гость

17:34:30 30-12-2024

Гость (14:18:28 30-12-2024) Тема не раскрыта. Возраст. Причина смерти. Образ жизни. Мест... Гость, а ты зануда.

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Гость

20:03:38 30-12-2024

Гость (17:34:30 30-12-2024) Гость, а ты зануда.... Он не зануда. Он либо бывший начальник, и теперь на пенсии требует по привычке отчетов, либо организатор факельных и виловых шествий на еретиков.

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