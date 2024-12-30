В Сибири самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

Воздушное судно следовало в Новосибирск

30 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Известно, что воздушное судно авиакомпании S7 экстренно пошло на посадку в аэропорту города Братска Иркутской области. Самолет вылетел в Новосибирск в 09:33 по московскому времени.