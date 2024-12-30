В Сибири самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира
Воздушное судно следовало в Новосибирск
30 декабря 2024, 13:50, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Известно, что воздушное судно авиакомпании S7 экстренно пошло на посадку в аэропорту города Братска Иркутской области. Самолет вылетел в Новосибирск в 09:33 по московскому времени.
"Самолет авиакомпании "Сибирь" рейса 5258, летевший по маршруту Южно-Сахалинск – Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске. Одному из пассажиров стало плохо, он скончался", – рассказали в транспортной прокуратуре.
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