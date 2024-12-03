НОВОСТИПроисшествия

В Сибири школьница сбежала из дома из-за угроз парня-абьюзера

Девочку ищут уже пять дней

03 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Новосибирске пять дней ищут девочку, которая сбежала из дома из-за угроз своего молодого человека. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

15-летняя Виктория Костомарова ушла из дома после ссоры с парнем. Он позвонил матери девушки и рассказал, что девушка не открывает дверь.

"Я сначала подумала, что она пошла прогуляться, я ей до 22:00 разрешаю гулять. После 23:00 начала обзванивать всех ее подруг и искать дочку", – рассказала Анна Дружинина, мать школьницы.

Анна, заподозрив, что с дочерью может быть что-то не так, обратилась в полицию и волонтерскую поисковую группу "ЛизаАлерт". Волонтеры разместили ориентировки в соцсетях и начали активные поиски.

На следующий день выяснились тревожные подробности. Парень Виктории, по мнению ее матери, запутался в показаниях. Через сутки пропавшая девочка вышла на связь с друзьями и рассказала, что ее парень был абьюзером.

"Он разбил ей телефон, резал вещи, которые ему не нравились", – пишет издание.

Позже Виктория связалась и с мамой. Девочка рассказала, что парень следил за ней и угрожал расправой над ее матерью.

Разговор с дочерью помог Анне лучше понять ситуацию. Вскоре они планируют встретиться.

"Вика испугалась и решила обезопасить себя и всех вокруг", – рассказала Анна.

Мать девочки призвала всех родителей говорить с детьми о признаках абьюза и важности разрыва таких отношений.

Кадр из видео драки / Источник:

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия дети пропал человек

Комментарии 9

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Гость

17:25:23 03-12-2024

Мож проще в юные 15 лет не предлагать себя для дружбы? Мы в 15 лет ещё в сегу играли

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Гость

20:03:40 03-12-2024

Остаётся выяснить, что такое "абьюз" и соответственно "абьюзер"...
Ну и словечки "нормализуются" в ходе смакуемого "противостояния" Западу!

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Гость

03:06:21 04-12-2024

Гость (20:03:40 03-12-2024) Остаётся выяснить, что такое "абьюз" и соответственно "абьюз... А у нас в России по-видимому русский язык запрещен. то и дело такие слова мелькают- например вместо заказчика называют девежопер- ну я с издевкой одну букву изменил. По видимому недалекие люди называя иностранные слова думают что они выглядят очень умными.

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Гость

07:39:38 04-12-2024

Гость (03:06:21 04-12-2024) А у нас в России по-видимому русский язык запрещен. то и дел... Заказчик - это заказчик, а девелопер - это застройщик. Прежде чем здесь чешуей сверкать, следовало бы хоть немного матчасть изучить. В русском языке, кстати, слова наполовину заимствованы из других языков.

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Гость

14:09:54 04-12-2024

Гость (07:39:38 04-12-2024) Заказчик - это заказчик, а девелопер - это застройщик. Прежд... Мне 67 лет- выпил 0.5 водки. случайно описка произошла. но Вы главное не поняли о чем пост. Даже в ВОВ когда советские победили европу они вернулись с русским языком. а вы выхватив несколько слов из папуаскового языка. считаете себя умными. Кстати я и сейчас пью.

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Гость

05:02:37 04-12-2024

Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это что? Или где?

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Гость

07:37:35 04-12-2024

Гость (05:02:37 04-12-2024) Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это ... абьюзу подвергаются обычно женщины, поэтому , если вы мужчина, то вы как раз на другой стороне абьюза, попросту говоря, домашний тиран или агрессивный сожитель, который достает свою вторую половину, в том числе не только физически, но и морально - унижение, угрозы, запреты, безосновательная ревность. В тяжелом случае это заканчивается смертью жертвы, избиение до смерти или самоубийство. Очень много абьюза на Кавказе, где женщина в принципе перестала рассматриваться как человек, с учетом того, что родители решают где она будет учиться и будет ли учиться вообще, за кого ей выходить замуж (сейчас не редки случаи, когда молодые люди видят друг друга только на свадьбе), и значит соответствующая семейная жизнь, и если наша женщина может хотя бы вернуться к своим родителям, то на Кавказе жена принадлежит клану мужа и назад ей дороги нет. Да и у нас этих случаев этих полно.

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Гость

07:41:29 04-12-2024

Гость (05:02:37 04-12-2024) Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это ... Ну сюда то смогли написать. Тогда вам труда не составит вбить в поисковую строку это слово и узнать его смысл. Зачем свое невежество на общее выносить…

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Гость

09:42:38 04-12-2024

Гость (05:02:37 04-12-2024) Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это ... ну за 70 это недорого

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