В Сибири школьница сбежала из дома из-за угроз парня-абьюзера

Девочку ищут уже пять дней

03 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Новосибирске пять дней ищут девочку, которая сбежала из дома из-за угроз своего молодого человека. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

15-летняя Виктория Костомарова ушла из дома после ссоры с парнем. Он позвонил матери девушки и рассказал, что девушка не открывает дверь.

"Я сначала подумала, что она пошла прогуляться, я ей до 22:00 разрешаю гулять. После 23:00 начала обзванивать всех ее подруг и искать дочку", – рассказала Анна Дружинина, мать школьницы.

Анна, заподозрив, что с дочерью может быть что-то не так, обратилась в полицию и волонтерскую поисковую группу "ЛизаАлерт". Волонтеры разместили ориентировки в соцсетях и начали активные поиски.

На следующий день выяснились тревожные подробности. Парень Виктории, по мнению ее матери, запутался в показаниях. Через сутки пропавшая девочка вышла на связь с друзьями и рассказала, что ее парень был абьюзером.

"Он разбил ей телефон, резал вещи, которые ему не нравились", – пишет издание.

Позже Виктория связалась и с мамой. Девочка рассказала, что парень следил за ней и угрожал расправой над ее матерью.

Разговор с дочерью помог Анне лучше понять ситуацию. Вскоре они планируют встретиться.

"Вика испугалась и решила обезопасить себя и всех вокруг", – рассказала Анна.

Мать девочки призвала всех родителей говорить с детьми о признаках абьюза и важности разрыва таких отношений.