В Сибири школьница сбежала из дома из-за угроз парня-абьюзера
Девочку ищут уже пять дней
03 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
В Новосибирске пять дней ищут девочку, которая сбежала из дома из-за угроз своего молодого человека. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
15-летняя Виктория Костомарова ушла из дома после ссоры с парнем. Он позвонил матери девушки и рассказал, что девушка не открывает дверь.
"Я сначала подумала, что она пошла прогуляться, я ей до 22:00 разрешаю гулять. После 23:00 начала обзванивать всех ее подруг и искать дочку", – рассказала Анна Дружинина, мать школьницы.
Анна, заподозрив, что с дочерью может быть что-то не так, обратилась в полицию и волонтерскую поисковую группу "ЛизаАлерт". Волонтеры разместили ориентировки в соцсетях и начали активные поиски.
На следующий день выяснились тревожные подробности. Парень Виктории, по мнению ее матери, запутался в показаниях. Через сутки пропавшая девочка вышла на связь с друзьями и рассказала, что ее парень был абьюзером.
"Он разбил ей телефон, резал вещи, которые ему не нравились", – пишет издание.
Позже Виктория связалась и с мамой. Девочка рассказала, что парень следил за ней и угрожал расправой над ее матерью.
Разговор с дочерью помог Анне лучше понять ситуацию. Вскоре они планируют встретиться.
"Вика испугалась и решила обезопасить себя и всех вокруг", – рассказала Анна.
Мать девочки призвала всех родителей говорить с детьми о признаках абьюза и важности разрыва таких отношений.
17:25:23 03-12-2024
Мож проще в юные 15 лет не предлагать себя для дружбы? Мы в 15 лет ещё в сегу играли
20:03:40 03-12-2024
Остаётся выяснить, что такое "абьюз" и соответственно "абьюзер"...
Ну и словечки "нормализуются" в ходе смакуемого "противостояния" Западу!
03:06:21 04-12-2024
Гость (20:03:40 03-12-2024) Остаётся выяснить, что такое "абьюз" и соответственно "абьюз... А у нас в России по-видимому русский язык запрещен. то и дело такие слова мелькают- например вместо заказчика называют девежопер- ну я с издевкой одну букву изменил. По видимому недалекие люди называя иностранные слова думают что они выглядят очень умными.
07:39:38 04-12-2024
Гость (03:06:21 04-12-2024) А у нас в России по-видимому русский язык запрещен. то и дел... Заказчик - это заказчик, а девелопер - это застройщик. Прежде чем здесь чешуей сверкать, следовало бы хоть немного матчасть изучить. В русском языке, кстати, слова наполовину заимствованы из других языков.
14:09:54 04-12-2024
Гость (07:39:38 04-12-2024) Заказчик - это заказчик, а девелопер - это застройщик. Прежд... Мне 67 лет- выпил 0.5 водки. случайно описка произошла. но Вы главное не поняли о чем пост. Даже в ВОВ когда советские победили европу они вернулись с русским языком. а вы выхватив несколько слов из папуаскового языка. считаете себя умными. Кстати я и сейчас пью.
05:02:37 04-12-2024
Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это что? Или где?
07:37:35 04-12-2024
Гость (05:02:37 04-12-2024) Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это ... абьюзу подвергаются обычно женщины, поэтому , если вы мужчина, то вы как раз на другой стороне абьюза, попросту говоря, домашний тиран или агрессивный сожитель, который достает свою вторую половину, в том числе не только физически, но и морально - унижение, угрозы, запреты, безосновательная ревность. В тяжелом случае это заканчивается смертью жертвы, избиение до смерти или самоубийство. Очень много абьюза на Кавказе, где женщина в принципе перестала рассматриваться как человек, с учетом того, что родители решают где она будет учиться и будет ли учиться вообще, за кого ей выходить замуж (сейчас не редки случаи, когда молодые люди видят друг друга только на свадьбе), и значит соответствующая семейная жизнь, и если наша женщина может хотя бы вернуться к своим родителям, то на Кавказе жена принадлежит клану мужа и назад ей дороги нет. Да и у нас этих случаев этих полно.
07:41:29 04-12-2024
Гость (05:02:37 04-12-2024) Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это ... Ну сюда то смогли написать. Тогда вам труда не составит вбить в поисковую строку это слово и узнать его смысл. Зачем свое невежество на общее выносить…
09:42:38 04-12-2024
Гость (05:02:37 04-12-2024) Мне за 70, ни разу не сталкивался с АБЬЮЗОМ! А, кстати, это ... ну за 70 это недорого