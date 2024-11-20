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В Сибири школьники массово отравились после обеда в столовой

Пострадало более 20 учеников

20 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Медик надевает перчатки / Фото: unsplash.com
Медик надевает перчатки / Фото: unsplash.com

В одной из школ Красноярска более 20 детей отравились после обеда в столовой, сообщает краевое управление СК РФ.

Предварительно установлено, что 19 ноября в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика 1-11 классов одной из школ Красноярска. Они почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой.

"В ходе обследования детям поставили предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Двоих учеников госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно", – рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего: точное число пострадавших детей и причины возникновения заболевания.

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
дети Красноярский край общественное питание школы

Комментарии 3

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Гость

15:38:02 20-11-2024

Руки мыть перед едой пробовали?

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Гость

16:54:01 20-11-2024

Гость (15:38:02 20-11-2024) Руки мыть перед едой пробовали? ... Поварам этот же вопрос задать надо. Руки мыть не пробовали, перед тем как готовить еду?

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Санечек

19:04:28 20-11-2024

от этих комбинатов вред

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