Пострадало более 20 учеников

20 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Медик надевает перчатки / Фото: unsplash.com

В одной из школ Красноярска более 20 детей отравились после обеда в столовой, сообщает краевое управление СК РФ.

Предварительно установлено, что 19 ноября в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика 1-11 классов одной из школ Красноярска. Они почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой.

"В ходе обследования детям поставили предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Двоих учеников госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно", – рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего: точное число пострадавших детей и причины возникновения заболевания.