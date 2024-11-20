В Сибири школьники массово отравились после обеда в столовой
Пострадало более 20 учеников
20 ноября 2024, 15:20, ИА Амител
Медик надевает перчатки / Фото: unsplash.com
В одной из школ Красноярска более 20 детей отравились после обеда в столовой, сообщает краевое управление СК РФ.
Предварительно установлено, что 19 ноября в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика 1-11 классов одной из школ Красноярска. Они почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой.
"В ходе обследования детям поставили предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Двоих учеников госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно", – рассказали в ведомстве.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего: точное число пострадавших детей и причины возникновения заболевания.
15:38:02 20-11-2024
Руки мыть перед едой пробовали?
16:54:01 20-11-2024
Гость (15:38:02 20-11-2024) Руки мыть перед едой пробовали? ... Поварам этот же вопрос задать надо. Руки мыть не пробовали, перед тем как готовить еду?
19:04:28 20-11-2024
от этих комбинатов вред