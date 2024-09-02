Девушка пострадала при столкновении легковушки со скорой помощью на Алтае

Пассажирка получила ушиб грудной клетки

02 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске при столкновении двух автомобилей пострадала 20-летняя жительница Усть-Канского района, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 31 августа около 17:50 в районе № 23 по улице Социалистической.

"21-летний житель Кош-Агачского района за рулем автомобиля ВАЗ-2107 при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом и допустил столкновение с автомобилем УАЗ-396223, за рулем которого находился 43-летний житель Майминского района", – рассказали в ведомстве.

От удара 20-летняя пассажирка легковушки получила ушиб грудной клетки. Ее доставили в больницу, но госпитализация по итогу девушке не понадобилась.

Зачинщика аварии привлекли к административной ответственности.