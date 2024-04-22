В Сибири сотрудница почты тратила чужие деньги на онлайн-игры
Женщине грозит до шести лет лишения свободы
22 апреля 2024, 14:12, ИА Амител
Мобильная игровая консоль / Фото: unsplash.com
В Красноярском крае работница "Почты России" присвоила себе более 490 тыс. рублей, пишет "Сибдепо".
Недостача наличных была выявлена при проверке, а также выяснилось, что не производились необходимые компенсационные выплаты.
"Они должны были быть выплачены лицам, которые занимаются традиционным охотничьим и рыбным промыслом, а также пенсионерам и детям-сиротам", – уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что 32-летняя работница почтамта в течение двух месяцев вводила в базу информацию о выплатах, которые не были получены гражданами, а присвоенные деньги потратила на онлайн-игры. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
14:35:45 22-04-2024
Думала, что выиграет и вернёт.
14:47:12 22-04-2024
Да уж эта зависимость,знаю по себе,бывало раньше ,что и машину выигрывал и квартиру - хорошо был пример на котором я остановился. Для неё вот это будет пример ,правда с пристрастием.