В Сибири сотрудница почты тратила чужие деньги на онлайн-игры

Женщине грозит до шести лет лишения свободы

22 апреля 2024, 14:12, ИА Амител

Мобильная игровая консоль / Фото: unsplash.com

В Красноярском крае работница "Почты России" присвоила себе более 490 тыс. рублей, пишет "Сибдепо".

Недостача наличных была выявлена при проверке, а также выяснилось, что не производились необходимые компенсационные выплаты.

"Они должны были быть выплачены лицам, которые занимаются традиционным охотничьим и рыбным промыслом, а также пенсионерам и детям-сиротам", – уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что 32-летняя работница почтамта в течение двух месяцев вводила в базу информацию о выплатах, которые не были получены гражданами, а присвоенные деньги потратила на онлайн-игры. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.