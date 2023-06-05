Бывшая начальница почты на Алтае вынесла из кассы больше миллиона рублей

Деньги, которые находились у неё на отчётности, женщина тратила по своему усмотрению

05 июня 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

28-летняя экс-начальница почтового отделения Шебалинского района Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в растрате. Об этом сообщили в региональном МВД.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год женщина выносила из кассы деньги, которые тратила по своему усмотрению.

В отношении неё возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Всего за три года сотруднице удалось похитить больше 1,2 млн рублей.