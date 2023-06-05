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Бывшая начальница почты на Алтае вынесла из кассы больше миллиона рублей

Деньги, которые находились у неё на отчётности, женщина тратила по своему усмотрению

05 июня 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

28-летняя экс-начальница почтового отделения Шебалинского района Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в растрате. Об этом сообщили в региональном МВД.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год женщина выносила из кассы деньги, которые тратила по своему усмотрению.

В отношении неё возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Всего за три года сотруднице удалось похитить больше 1,2 млн рублей. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:40:53 05-06-2023

28 лет, да она ещё ребенок, может ошибка или на нее повесили, что она приобрела на этот миллион, это не маленькие деньги чтобы истратить их на мелочи.

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Гость

10:49:33 05-06-2023

Гость (09:40:53 05-06-2023) 28 лет, да она ещё ребенок, может ошибка или на нее повесили... В 28 УЖЕ свой ребенок есть, которого воспитывать уже надо)))) какая же она дитятка?! слов нет....

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