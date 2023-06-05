Бывшая начальница почты на Алтае вынесла из кассы больше миллиона рублей
Деньги, которые находились у неё на отчётности, женщина тратила по своему усмотрению
05 июня 2023, 06:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
28-летняя экс-начальница почтового отделения Шебалинского района Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в растрате. Об этом сообщили в региональном МВД.
Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год женщина выносила из кассы деньги, которые тратила по своему усмотрению.
В отношении неё возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Всего за три года сотруднице удалось похитить больше 1,2 млн рублей.
09:40:53 05-06-2023
28 лет, да она ещё ребенок, может ошибка или на нее повесили, что она приобрела на этот миллион, это не маленькие деньги чтобы истратить их на мелочи.
10:49:33 05-06-2023
Гость (09:40:53 05-06-2023) 28 лет, да она ещё ребенок, может ошибка или на нее повесили... В 28 УЖЕ свой ребенок есть, которого воспитывать уже надо)))) какая же она дитятка?! слов нет....