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В Сибири третий день ищут пропавшую 13-летнюю девочку

Примерно в 23:30 ушла на прогулку в юбке и колготках в сеточку

03 июня 2024, 13:21, ИА Амител

Поиски человека / Фото: unsplash.com
Поиски человека / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю девочку, сообщает региональное МВД.

"31 мая текущего года около 23:30 она ушла из дома в городе Прокопьевске на прогулку и не вернулась", – рассказали в ведомстве.

Девочка была одета в толстовку черного цвета с надписями, юбку черного цвета и колготки в сетку.

Кемеровская область пропал человек

Комментарии 3

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Гость

13:25:29 03-06-2024

в 23.30 в колготках в сеточку... нда-а-а... где её теперь искать...?

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Гость

13:37:32 03-06-2024

13 лет!?...

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Гость

14:21:19 03-06-2024

В 13 лет вышла на прогулку в 23-30????

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