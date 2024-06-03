В Сибири третий день ищут пропавшую 13-летнюю девочку
Примерно в 23:30 ушла на прогулку в юбке и колготках в сеточку
03 июня 2024, 13:21, ИА Амител
Поиски человека / Фото: unsplash.com
В Кемеровской области разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю девочку, сообщает региональное МВД.
"31 мая текущего года около 23:30 она ушла из дома в городе Прокопьевске на прогулку и не вернулась", – рассказали в ведомстве.
Девочка была одета в толстовку черного цвета с надписями, юбку черного цвета и колготки в сетку.
13:25:29 03-06-2024
в 23.30 в колготках в сеточку... нда-а-а... где её теперь искать...?
13:37:32 03-06-2024
13 лет!?...
14:21:19 03-06-2024
В 13 лет вышла на прогулку в 23-30????