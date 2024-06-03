В Сибири третий день ищут пропавшую 13-летнюю девочку

Примерно в 23:30 ушла на прогулку в юбке и колготках в сеточку

03 июня 2024, 13:21, ИА Амител

Поиски человека / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю девочку, сообщает региональное МВД.

"31 мая текущего года около 23:30 она ушла из дома в городе Прокопьевске на прогулку и не вернулась", – рассказали в ведомстве.

Девочка была одета в толстовку черного цвета с надписями, юбку черного цвета и колготки в сетку.