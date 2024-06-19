В Сибири участник СВО выплатил почти миллионный долг по алиментам сыну

Мужчина материально не участвовал в жизни ребенка и к его совершеннолетию накопил долг в размере 760 тысяч рублей

19 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com

В Кузбассе участник спецоперации оплатил крупный долг по алиментам перед сыном, сообщили в региональном ГУФССП.

Мужчина материально не участвовал в жизни ребенка и к его совершеннолетию накопил долг в размере 760 тысяч рублей.

Когда за сибиряка взялись приставы и привлекли его к административной ответственности, наложили арест на счета в банке и возбудили уголовное дело, он отправился добровольцем на СВО.

Вернувшись в отпуск, мужчина решил все же исправиться и полностью погасил задолженность перед уже совершеннолетним сыном.