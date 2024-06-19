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В Сибири участник СВО выплатил почти миллионный долг по алиментам сыну

Мужчина материально не участвовал в жизни ребенка и к его совершеннолетию накопил долг в размере 760 тысяч рублей

19 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com
Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com

В Кузбассе участник спецоперации оплатил крупный долг по алиментам перед сыном, сообщили в региональном ГУФССП.

Мужчина материально не участвовал в жизни ребенка и к его совершеннолетию накопил долг в размере 760 тысяч рублей.

Когда за сибиряка взялись приставы и привлекли его к административной ответственности, наложили арест на счета в банке и возбудили уголовное дело, он отправился добровольцем на СВО.

Вернувшись в отпуск, мужчина решил все же исправиться и полностью погасил задолженность перед уже совершеннолетним сыном.

Кемеровская область Алименты

Комментарии 5

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Гость

14:53:10 19-06-2024

Вот молодец и сыну теперь хорошо

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Гость

15:05:11 19-06-2024

Видимо просто сняли со чёта

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Гость

15:17:01 19-06-2024

Пусть тест ДНК сделает. А то поди еще и не его сын.

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Гость

15:17:30 19-06-2024

Я в пинг-понг с судебными приставами играла 10 лет. Мне надоело первой, а они спят спокойно.

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Гость

15:40:42 19-06-2024

Гость (15:17:30 19-06-2024) Я в пинг-понг с судебными приставами играла 10 лет. Мне надо... Очень интересно но ничего не понятно. А в шахматы не пробовали?

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