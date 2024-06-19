В Сибири участник СВО выплатил почти миллионный долг по алиментам сыну
Мужчина материально не участвовал в жизни ребенка и к его совершеннолетию накопил долг в размере 760 тысяч рублей
19 июня 2024, 14:15, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com
В Кузбассе участник спецоперации оплатил крупный долг по алиментам перед сыном, сообщили в региональном ГУФССП.
Мужчина материально не участвовал в жизни ребенка и к его совершеннолетию накопил долг в размере 760 тысяч рублей.
Когда за сибиряка взялись приставы и привлекли его к административной ответственности, наложили арест на счета в банке и возбудили уголовное дело, он отправился добровольцем на СВО.
Вернувшись в отпуск, мужчина решил все же исправиться и полностью погасил задолженность перед уже совершеннолетним сыном.
14:53:10 19-06-2024
Вот молодец и сыну теперь хорошо
15:05:11 19-06-2024
Видимо просто сняли со чёта
15:17:01 19-06-2024
Пусть тест ДНК сделает. А то поди еще и не его сын.
15:17:30 19-06-2024
Я в пинг-понг с судебными приставами играла 10 лет. Мне надоело первой, а они спят спокойно.
15:40:42 19-06-2024
Гость (15:17:30 19-06-2024) Я в пинг-понг с судебными приставами играла 10 лет. Мне надо... Очень интересно но ничего не понятно. А в шахматы не пробовали?