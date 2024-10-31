В Сибири уничтожили легендарную баню на крыше многоэтажки

Об этом самострое рассказывали на федеральном канале

31 октября 2024, 17:28, ИА Амител

В Кемерове демонтировали баню на крыше 16-этажного жилого дома, которая в 2021 году стала известна на всю страну, пишет "Сибдепо".

После упоминания бани на федеральном канале, Госжилинспекция и прокуратура провели проверку и выяснили, что речь идет об обычном самострое, хоть и весьма качественном. Оштрафовали владельца бани, собственника квартиры, и управляющую компанию, которая должна была следить за домом.

Иск на снос конструкции подали еще в 2022 году, но ее хозяин решил бороться за баню.

"Завершено принудительное исполнение судебного решения <...> об обязании устранить нарушения противопожарных требований, допущенных неправомерным возведением на крыше высотки деревянной бани", – рассказали в прокуратуре.

Как отмечает ведомство, в настоящее время постройка на крыше многоквартирного дома демонтирована.