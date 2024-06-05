Многоэтажку с магазином и зоной отдыха на крыше разрешили строить у парка "Юбилейный"

Проект ЖК барнаульские архитекторы утвердили не с первой попытки

05 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

ЖК на 128 квартир возведут в Барнауле на ул. Юрина, 118д (пересечение с ул. Новороссийской), на месте частных домов. Проект здания весной 2023 года впервые обсуждали на градсовете, однако комиссия отказалась его согласовывать. Повторно (и на этот раз успешно) эскизы презентовали в марте 2024-го. В конце мая проект ЖК получил положительное заключение экспертизы, и теперь девелопер может обращаться в мэрию за разрешением на строительство.

Возводить дом будет компания "ДС-Инвестстрой" Вячеслава Виноградова. Изначально застройщик планировал "посадить" здание на небольшом участке – всего 16 соток. Однако затем, по рекомендации градсовета, расширил площадку, выкупив и присоединив соседние земли. Это позволило изменить проект дома, увеличив этажность с 9 до 14.

Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

Первый и второй уровни ЖК по проекту отданы под объекты общественного назначения. Последний этаж – технический.

Под всем двором предусмотрен паркинг на 55 машино-мест. Дополнительно машино-места разместили на участке и вдоль улиц.



Места для отдыха взрослых во дворе вообще не нашли: эту зону разместили на крыше пристроенного двухэтажного магазина.

ЖК рассчитан на проживание 206 человек. Большинство квартир в доме (51) – студии по 29 квадратных метров.

Сложный микрорайон

На градсовете в 2023 году девелопер вместе с проектом дома показал план-схему застройки всего квартала, ограниченного улицами Юрина, Новороссийской, Северо-Западной, проездом Цветочным. Общая площадь территории – 5,4 га. Сейчас в микрорайоне построено более 50 частных домов, общественная баня, пять административных зданий, автомастерская, гаражи.

По задумке архитекторов (документ разработан "Мастерской Золотова" совместно с "Архи-Групп") по периметру квартала появятся дома высотой 5-9 этажей с подземными парковками, четырехэтажный гараж-стоянка, а в центре – детский сад на 330 мест.

Эскиз застройки квартала на ул. Юрина / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

Члены градсовета, оценивая эскизы, отмечали: в откорректированном генплане этот квартал будет относиться к функциональной зоне Ж-4 (разрешено строить только частные дома). Сейчас же для этого микрорайона действует зона Ж-1 (можно возводить высотки), из-за чего несколько лет назад жители микрорайонов Западный, Мирный, Осипенко выходили на митинги.

Застройщику рекомендовали либо дождаться финальной версии генплана и тогда вносить свои предложения, либо оперативно утверждать проект планировки и межевания микрорайона. В этом случае планируемое развитие микрорайона будет отражено в генплане. Однако спустя год застройщик так и не представил общественности проект застройки территории.