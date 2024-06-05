Многоэтажку с магазином и зоной отдыха на крыше разрешили строить у парка "Юбилейный"
Проект ЖК барнаульские архитекторы утвердили не с первой попытки
05 июня 2024, 10:15, ИА Амител
ЖК на 128 квартир возведут в Барнауле на ул. Юрина, 118д (пересечение с ул. Новороссийской), на месте частных домов. Проект здания весной 2023 года впервые обсуждали на градсовете, однако комиссия отказалась его согласовывать. Повторно (и на этот раз успешно) эскизы презентовали в марте 2024-го. В конце мая проект ЖК получил положительное заключение экспертизы, и теперь девелопер может обращаться в мэрию за разрешением на строительство.
Возводить дом будет компания "ДС-Инвестстрой" Вячеслава Виноградова. Изначально застройщик планировал "посадить" здание на небольшом участке – всего 16 соток. Однако затем, по рекомендации градсовета, расширил площадку, выкупив и присоединив соседние земли. Это позволило изменить проект дома, увеличив этажность с 9 до 14.
Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"
Первый и второй уровни ЖК по проекту отданы под объекты общественного назначения. Последний этаж – технический.
Под всем двором предусмотрен паркинг на 55 машино-мест. Дополнительно машино-места разместили на участке и вдоль улиц.
Места для отдыха взрослых во дворе вообще не нашли: эту зону разместили на крыше пристроенного двухэтажного магазина.
ЖК рассчитан на проживание 206 человек. Большинство квартир в доме (51) – студии по 29 квадратных метров.
Сложный микрорайон
На градсовете в 2023 году девелопер вместе с проектом дома показал план-схему застройки всего квартала, ограниченного улицами Юрина, Новороссийской, Северо-Западной, проездом Цветочным. Общая площадь территории – 5,4 га. Сейчас в микрорайоне построено более 50 частных домов, общественная баня, пять административных зданий, автомастерская, гаражи.
По задумке архитекторов (документ разработан "Мастерской Золотова" совместно с "Архи-Групп") по периметру квартала появятся дома высотой 5-9 этажей с подземными парковками, четырехэтажный гараж-стоянка, а в центре – детский сад на 330 мест.
Эскиз застройки квартала на ул. Юрина / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"
Члены градсовета, оценивая эскизы, отмечали: в откорректированном генплане этот квартал будет относиться к функциональной зоне Ж-4 (разрешено строить только частные дома). Сейчас же для этого микрорайона действует зона Ж-1 (можно возводить высотки), из-за чего несколько лет назад жители микрорайонов Западный, Мирный, Осипенко выходили на митинги.
Застройщику рекомендовали либо дождаться финальной версии генплана и тогда вносить свои предложения, либо оперативно утверждать проект планировки и межевания микрорайона. В этом случае планируемое развитие микрорайона будет отражено в генплане. Однако спустя год застройщик так и не представил общественности проект застройки территории.
10:29:48 05-06-2024
А потом и парк вырубят, вопрос времени
11:14:03 05-06-2024
Гость (10:29:48 05-06-2024) А потом и парк вырубят, вопрос времени... У Изумрудного парка также всё начиналось, а потом полпарка вырубили.
10:33:14 05-06-2024
"...строить у парка "Юбилейный" Заголовки ,как всегда, отжигают! Там до парка Юбилейный...
10:42:10 05-06-2024
карту откройте, посмотрите адрес. где Юрина 118д, и где парк юбилейный.
11:28:55 05-06-2024
У людей на том месте хорошие частные дома.
13:11:25 05-06-2024
Гость (11:28:55 05-06-2024) У людей на том месте хорошие частные дома.... Хорошие частные дома находятся на Вешней) А в том месте, про которое речь в сабже - хибары.
20:25:23 06-06-2024
Гость (13:11:25 05-06-2024) Хорошие частные дома находятся на Вешней) А в том месте, про... Может это вы в хибаре живете, а у меня рядом хороший дом
20:07:26 05-06-2024
у парка нельзя строить, там фильтр городской для сброса газов из канализации и также туда оседает весь дым, сажа и вредные металлы от ТЭЦ2. Даже если и застроят, там нереально жить и к тому же гарантированно аллергия, легочные заболевания, заболевания ссс, не стоит там вблизи в низине тем более квартиры покупать, от сероводорода и гари задохнётесь. Также туда сползается весь выхлоп от транспорта с ближайших дорог и пр.
22:34:40 05-06-2024
Лея (20:07:26 05-06-2024) у парка нельзя строить, там фильтр городской для сброса газо... Красиво написано.
23:20:48 05-06-2024
По итогу не два не полтора... ни комплексного кватрала, ни нормальной частной одноэтажной застройки. Забабахают 16 этажный клаповник с клетушками посреди частных домов! Ни тем ни другим не обеспечено комфортного проживания.
Лучше гарантировано оставить частный сектор, со временем застроится новыми хорошими домами, если не будет висеть угроза сноса!
18:42:41 06-06-2024
Кто ему разрешил строить , никто ему больше не продаст ни сантиметра земли , он врёт люди против , ждите митингов судов.
20:20:34 06-06-2024
Мы рядом живущие против !!будем обращаться в прокуратуру