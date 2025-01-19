В Сибири установили памятник Евгению Пригожину

Мемориальный комплекс, посвященный ЧВК "Вагнер", открыли на Александровском кладбище в Иркутске

19 января 2025, 08:30, ИА Амител

Памятник Пригожину и Уткину / Фото: t.me/razgruzka_vagnera

На Александровском кладбище в Иркутске установлен мемориальный комплекс, посвященный бойцам ЧВК "Вагнер". Об этом сообщили в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".

В центре комплекса размещен памятник основателям ЧВК – Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, погибшим в авиакатастрофе в Тверской области летом 2023 года. На монументе высечены их позывные – "первый" (Пригожин) и "девятый" (Уткин).

В июне 2024 года, памятник Евгению Пригожину был открыт в Санкт-Петербурге, в день его 63-летия, на могиле на Пороховском кладбище.

В декабре 2023 года монумент, посвященный Пригожину и Уткину, также установили в столице Центральноафриканской Республики – городе Банги, где действовали силы "Вагнера".

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета Embraer-135, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Все десять человек на борту самолета погибли. Катастрофа произошла ровно через два месяца после попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер".