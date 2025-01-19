В Сибири установили памятник Евгению Пригожину
Мемориальный комплекс, посвященный ЧВК "Вагнер", открыли на Александровском кладбище в Иркутске
19 января 2025, 08:30, ИА Амител
На Александровском кладбище в Иркутске установлен мемориальный комплекс, посвященный бойцам ЧВК "Вагнер". Об этом сообщили в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".
В центре комплекса размещен памятник основателям ЧВК – Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, погибшим в авиакатастрофе в Тверской области летом 2023 года. На монументе высечены их позывные – "первый" (Пригожин) и "девятый" (Уткин).
В июне 2024 года, памятник Евгению Пригожину был открыт в Санкт-Петербурге, в день его 63-летия, на могиле на Пороховском кладбище.
В декабре 2023 года монумент, посвященный Пригожину и Уткину, также установили в столице Центральноафриканской Республики – городе Банги, где действовали силы "Вагнера".
Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета Embraer-135, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Все десять человек на борту самолета погибли. Катастрофа произошла ровно через два месяца после попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер".
08:40:04 19-01-2025
Катастрофа Ил-22 под Воронежем — авиационная катастрофа самолёта Ил-22М ВКС РФ, произошедшая 24 июня 2023 года в Воронежской области, при этом погибли все 10 членов экипажа. Самолёт был сбит бойцами ЧВК «Вагнер» во время военного мятежа....
09:14:35 19-01-2025
Откуда в России ЧВК?
Президент говорил, что у нас это по закону не возможно .
Главное не гуглить татуировки 9-го
10:58:09 19-01-2025
Гость (09:14:35 19-01-2025) Откуда в России ЧВК?Президент говорил, что у нас это по ... Про татуировки поподробнее можно?
09:17:45 19-01-2025
Получается уважают
11:40:11 19-01-2025
Гость (09:17:45 19-01-2025) Получается уважают... Настальгируют подельники
09:24:43 19-01-2025
Смерть у него загадочная. Несчастный случай, не раньше, не позже. Хотя и такое бывает.
10:30:57 19-01-2025
о сколько нам открытий чудных, ....
11:46:44 19-01-2025
Сведущие люди убедительно говорят, что Пригожин жив и находится не далеко от границ России.
13:41:45 19-01-2025
Филипп Филиппыч (11:46:44 19-01-2025) Сведущие люди убедительно говорят, что Пригожин жив и находи... Ну да, с Валерией гастролируют
16:22:49 19-01-2025
Филипп Филиппыч (11:46:44 19-01-2025) Сведущие люди убедительно говорят, что Пригожин жив и находи... а они сейчас с Вами в комнате?
12:37:41 19-01-2025
Может доживем до времени, когда больше уважать будут учителей, врачей, ученых
16:47:23 19-01-2025
Гость (12:37:41 19-01-2025) Может доживем до времени, когда больше уважать будут учителе... В теории может. На практике-нет.
08:30:39 20-01-2025
Гость (12:37:41 19-01-2025) Может доживем до времени, когда больше уважать будут учителе... Когда все в мире договорятся. А еще хорошо бы, чтобы в мире было только Добро, а Зла не было
10:32:41 20-01-2025
Гость (08:30:39 20-01-2025) Когда все в мире договорятся. А еще хорошо бы, чтобы в мире ...
никогда такого не будет... увы...