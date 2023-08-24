Главное из биографии предпринимателя и лидера частной военной компании

24 августа 2023, 10:23, ИА Амител

Фото: из телеграмм-канала "Кепка Пригожина"

В Тверской области 24 августа разбился самолет на котором, по данным Росавиации, находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. На борту находилось десять человек. Все они погибли. Сейчас рассматривается несколько причин авиакатастрофы, но учитывая бэкграунд Пригожина, официальные власти никак не комментируют произошедшее. Мы собрали самые известные факты из биографии Евгения Пригожина, который до СВО был практически никому неизвестен, а сейчас о нем говорит весь мир.

Как Пригожин оказался в тюрьме?

Будущий предприниматель родился в Ленинграде в 1961 году. Рано остался без отца, мальчика воспитывал отчим, мама была медиком. Окончил спортивную школу-интернат, поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт. Однако образование так и не получил. В 18 лет он получил первую, условную судимость за кражу, а через два года, в 1981 году, Пригожина за квартирные кражи осудили на 13 лет колонии усиленного режима. В общей сложности Евгений просидел в тюрьме девять лет и вышел в 1990-м благодаря помилованию.

Как начал заниматься бизнесом?

Сразу после тюрьмы, благодаря связям, Пригожин основал компанию "Конкорд Кейтеринг", которая занималась торговлей. К 1997 году в Петербурге открылись первые элитные рестораны Пригожина, в том числе New Island, на борту которого в 2001 году Владимир Путин ужинал вместе с президентом Франции Жаком Шираком. В 1996 году организовал кейтеринговую компанию "Конкорд кейтеринг". Впоследствии был руководителем и совладельцем сети быстрого питания "Блин! Дональт's".

Как стал поваром Владимира Путина?

По данным СМИ, в начале нулевых Евгений Пригожин познакомился с Владимиром Путиным. На протяжении многих лет конторы Пригожина обслуживали большинство крупных мероприятий с участием первых лиц страны. Например, именно повара Евгения Пригожина отвечали за еду на инаугурации Дмитрия Медведева. Оборот компании предпринимателя, которого в СМИ называли "поваром Путина", достигала десятков миллиардов рублей в год. В основном за счет обслуживания школ Москвы.

Как создал медиа-империю?

В 2019-2023 годах был главой попечительского совета медиагруппы "Патриот" (интернет-издание "Федеральное агентство новостей", "Народные новости" и другие). Ряд СМИ утверждали, что на Пригожина работала "Фабрика троллей". Сотрудники структур Пригожина не только распространяли пропаганду в западных СМИ.

Как создал ЧВК "Вагнер"?

Идея создания частных военных компаний "для решения особых задач" родилась в генштабе Минобороны в 2010 году. В это же время Евгений Пригожин основал частную военную компанию "Вагнер", которая, в частности, работала в странах Африки. Официально бизнесмен подтвердил связь с этой ЧВК лишь в 2022 году. С начала СВО "вагнеровцы" участвовали в военных действиях на Украине. В свои ряды Евгений Пригожин привлекал заключенных, которым обещал помилование.

Зачем Пригожин устроил мятеж?

В ходе СВО владелец ЧВК неоднократно критиковал действия Генштаба и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу. В итоге 23 июня Евгений Пригожин заявил, что по его подразделениям были нанесены удары, ответственность за которые он возложил на военное руководство России. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. 25-тысячная армия шла штурмом на Москву. В ходе этого похода погибли солдаты армии РФ.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых марш был остановлен. Пригожину и его солдатам разрешили "уйти в Белоруссию". Уголовное дело о вооруженном мятеже (статья 279 Уголовного кодекса РФ), возбужденное лично в отношении Пригожина, было прекращено.

Чем занимался после мятежа?

29 июня президент России Владимир Путин принял Евгения Пригожина и командиров "Вагнера" в Кремле, где провел с ними трехчасовую беседу. Об их деталях не сообщалось. В июле 2023 года подразделения "Вагнер" перебазированы из ДНР в Белоруссию. Принадлежащий Пригожину медиахолдинг прекратил свою работу. Незадолго до авиакатастрофы в Твери Евгений опубликовал видео, где говорил, что находится в Африке и вместе с ЧВК "Вагнер". Спустя два дня его самолет разбился.