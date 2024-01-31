В Сибири водитель чудом выжил, "просочившись" между летевших навстречу фур. Видео

Дорога по обеим сторонам огорожена отбойниками, так что у водителя легкового автомобиля не было выхода

31 января 2024, 13:40, ИА Амител

В Кемеровской области водитель с пассажиром остались невредимы, казалось бы, в безвыходной ситуации, когда им навстречу, заняв обе полосы, на большой скорости неожиданно стали приближаться две фуры, пишет "Сибдепо".

На кадрах видно, что один грузовик едет по своей полосе, а второй выехал на встречную полосу для обгона. При этом дорога по обеим сторонам огорожена отбойниками, так что у водителя легкового автомобиля не было выхода, однако он умудрился протиснуться между грузовиками.

"Зеркало нам снесли только, как мы отделались. Мы с тобой чуть жизни не лишились", – сказал мужчина товарищу, используя большое количество нецензурных слов. Он даже хотел развернуться и догнать водителя грузовика, чтобы избить его.

В региональной ГИБДД сообщили, что нарушителя оперативно нашли. За опасный выезд на встречную полосу ему грозят штрафы в сумме на 6,5 тыс. рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.