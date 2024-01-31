В Сибири водитель чудом выжил, "просочившись" между летевших навстречу фур. Видео
Дорога по обеим сторонам огорожена отбойниками, так что у водителя легкового автомобиля не было выхода
31 января 2024, 13:40, ИА Амител
В Кемеровской области водитель с пассажиром остались невредимы, казалось бы, в безвыходной ситуации, когда им навстречу, заняв обе полосы, на большой скорости неожиданно стали приближаться две фуры, пишет "Сибдепо".
На кадрах видно, что один грузовик едет по своей полосе, а второй выехал на встречную полосу для обгона. При этом дорога по обеим сторонам огорожена отбойниками, так что у водителя легкового автомобиля не было выхода, однако он умудрился протиснуться между грузовиками.
"Зеркало нам снесли только, как мы отделались. Мы с тобой чуть жизни не лишились", – сказал мужчина товарищу, используя большое количество нецензурных слов. Он даже хотел развернуться и догнать водителя грузовика, чтобы избить его.
В региональной ГИБДД сообщили, что нарушителя оперативно нашли. За опасный выезд на встречную полосу ему грозят штрафы в сумме на 6,5 тыс. рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.
13:53:13 31-01-2024
Водитель фуры- это не профессия. Это диагноз.
14:00:25 31-01-2024
а с чего там дорога отбойниками огорожена? там нет ни моста ни виадука ничего. Кроме того если с двух сторон отбойники должна быть сплошная полоса, но ее не видно
14:01:57 31-01-2024
люди матом только умеют разговаривать. невозможно слушать
14:33:54 31-01-2024
Гость (14:01:57 31-01-2024) люди матом только умеют разговаривать. невозможно слушать... Хотелось бы ваши слова в такой ситуации услышать.
15:54:20 31-01-2024
Гость (14:33:54 31-01-2024) Хотелось бы ваши слова в такой ситуации услышать.... "Уважаемый, позвольте заметить, мы сейчас попадем в очень опасную ситуацию. При всем уважении к водителю фуры, он не прав, я от всей души осуждаю его действия, более того, я весь в негодовании!"
15:26:38 31-01-2024
Гость (14:01:57 31-01-2024) люди матом только умеют разговаривать. невозможно слушать... Не надо попой тарахтеть.
15:50:18 31-01-2024
Гость (14:01:57 31-01-2024) люди матом только умеют разговаривать. невозможно слушать... А Вы Пушкина цитируете, когда молотком себе по пальцу попадете?
14:10:54 31-01-2024
Надо сказать, водитель идущей по встречке фуры и отстать успел от той что обгонял и прижался к краю, дав коридор для легковушки. Иначе было не разойтись никак. Но он очень понадеялся на нервы и умение управлять машиной водителя легковушки. Водитель фуры пропустил точку невозврата, но не сплаховал.
19:32:29 31-01-2024
Андрей (14:10:54 31-01-2024) Надо сказать, водитель идущей по встречке фуры и отстать усп... Точно, молодец. Поэтому ему вместо расстрела 15 лет с конфискацией, так и быть.
14:33:56 31-01-2024
нарушителя оперативно нашли ---- это хорошая новость, там номеров не видно, наверное на звонок среагировали, перекрыли трассу. Интересно звонок куда, 102? или 112?
14:47:09 31-01-2024
От отбойников больше вреда, чем пользы. Да и нет никакой пользы, лучше в кювет уйти, чем быть выброшенным на "встречку".
15:07:23 31-01-2024
В рубашке родился, да и нервы, как стальные канаты.
11:26:00 01-02-2024
я закрыла глаза руками со словами "пипипи" и не представляю, что пережил водитель и пассажиры... страшно капец!