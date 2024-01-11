Восемь человек погибли в ДТП с фурой в Пензенской области

В минивэне, который выехал на встречную полосу, ехали девять человек

11 января 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В Пензенской области ночью 11 января на трассе М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика и минивэна, в котором ехали девять человек, сообщает в своем Telegram-канале региональная ГИБДД.

"Водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Volvo", – рассказали в ведомстве.

На месте погибли семеро человек, ехавших в минивэне, и еще двое получили травмы.

Как уточняет РИА Новости, в машине скорой помощи скончался еще один пострадавший. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии.