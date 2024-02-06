В Сибири задержали банду, напавшую на полицейских, чтобы отбить пьяного друга. Видео

Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов"

06 февраля 2024, 12:45, ИА Амител

Задержание членов банды / Фото: кадр из видео

В Кемеровской области задержали восемь человек, которые напали на сотрудников полиции и угрожали им оружием, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Киселевске ночью 3 февраля. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял 34-летний местный житель, при этом он находился в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Пока полицейские составляли протоколы, на место подъехали его друзья и знакомые. Как уточняют в соцсетях, на подмогу прибыло около 15 человек.

"Один из них, вооружившись предметом, похожим на пистолет, приставил его к грудной клетке сотрудника полиции, высказывая угрозу применения насилия, и схватил рукой кобуру, в которой находилось табельное оружие", – рассказали в региональном СК.

После этого мужчина подошел к своей машине, достал "обрез" ружья и выстрелил в воздух. В это время другой злоумышленник сорвал с сотрудника ГИБДД нагрудный видеорегистратор.

Пока группировка держала в окружении инспекторов, нарушитель сел в машину и скрылся. За ним последовали и остальные участники.

"Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – уточнили в областной прокуратуре.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Двум задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.