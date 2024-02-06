В Сибири задержали банду, напавшую на полицейских, чтобы отбить пьяного друга. Видео
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов"
06 февраля 2024, 12:45, ИА Амител
В Кемеровской области задержали восемь человек, которые напали на сотрудников полиции и угрожали им оружием, пишет "Сибдепо".
Инцидент произошел в Киселевске ночью 3 февраля. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял 34-летний местный житель, при этом он находился в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Пока полицейские составляли протоколы, на место подъехали его друзья и знакомые. Как уточняют в соцсетях, на подмогу прибыло около 15 человек.
"Один из них, вооружившись предметом, похожим на пистолет, приставил его к грудной клетке сотрудника полиции, высказывая угрозу применения насилия, и схватил рукой кобуру, в которой находилось табельное оружие", – рассказали в региональном СК.
После этого мужчина подошел к своей машине, достал "обрез" ружья и выстрелил в воздух. В это время другой злоумышленник сорвал с сотрудника ГИБДД нагрудный видеорегистратор.
Пока группировка держала в окружении инспекторов, нарушитель сел в машину и скрылся. За ним последовали и остальные участники.
"Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – уточнили в областной прокуратуре.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Двум задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
13:10:35 06-02-2024
Двум задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ---А остальным? Талоны на дополнительное питание.(
13:44:35 06-02-2024
Как то деликатно оформляют тех кто угрожал оружием сотрудникам
14:02:59 06-02-2024
M (13:44:35 06-02-2024) Как то деликатно оформляют тех кто угрожал оружием сотрудни... Боятся
14:15:04 06-02-2024
M (13:44:35 06-02-2024) Как то деликатно оформляют тех кто угрожал оружием сотрудни... Там возможно тоже несколько видео с задержанием. Как у Шаломенцева
15:17:01 06-02-2024
Ставлю на черное
16:17:29 06-02-2024
Что-то мне подсказываетчто это были иностранцы) На их подчерк похоже)))
16:57:50 06-02-2024
Гость (16:17:29 06-02-2024) Что-то мне подсказываетчто это были иностранцы) На их подчер... Может чурки?
17:57:09 06-02-2024
По первому задержанному видно, что носорог.