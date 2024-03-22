НОВОСТИЗдоровье

В Сибири задержали экс-замминистра, закупившего очень-очень много обезболивающего

Лекарства закупили на 35 млн рублей, а после истечения срока годности пришлось уничтожить остатки на сумму более 25 млн рублей

22 марта 2024, 16:00, ИА Амител

Много лекарств / Фото: pxhere.com
Много лекарств / Фото: pxhere.com

В Иркутске задержали бывшего заместителя министра здравоохранения по уголовному делу о превышении полномочий при закупке обезболивающего лекарства для онкобольных, сообщили в управлении Генпрокуратуры по СФО.

"С целью скрыть факты неэффективности использования бюджетных средств должностными лицами Министерства здравоохранения региона заключены государственные контракты на поставку обезболивающего лекарственного препарата трамадол в количестве, существенно превышающем имеющуюся потребность", – рассказали в ведомстве.

В итоге в октябре 2019 года обезболивающего закупили на 35 млн рублей. По истечении срока годности пришлось уничтожить остатки на сумму более 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту "превышения должностных полномочий". Устанавливается причастность к преступлению иных лиц.

Глухой человек / Фото: unsplash.com

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здравоохранение Иркутская область

Комментарии 4

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Гость

16:04:14 22-03-2024

Больно мне, больно. Не унять злую боль

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Гость

16:11:58 22-03-2024

Зато у нас в крае нехватка этого препарата. Чтобы получить, недели по две в очереди стоишь, или за наличку покупать. И это не только трамодол, а почти все лекарства из соц списка.

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Гость

17:23:11 22-03-2024

Ага, взял деньги, пошёл в магазин и купил лишнего. Это же так просто.

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Гость

19:26:05 22-03-2024

А точно уничтожили? Наркодельцам небось продал.

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